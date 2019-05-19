إسماعيل يوسف: نهضة بركان رائع في إفريقيا.. والفوز بالكونفدرالية مهم لهذا السبب

الأحد، 19 مايو 2019 - 18:29

كتب : محرر في الجول

كهربا - الزمالك - النجم الساحلي

يتمنى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية، وإنهاء سوء التوفيق الذي يلازم ناديه على المستوى القاري في السنوات الأخيرة.

وصرح تيجانا عبر القناة الأولى "هذه ثالث مرة نتأهل للأدوار النهائية في الفترة الأخيرة، حيث واجهنا صن داونز في نهائي الأبطال قبل 3 سنوات، كما تأهلنا لقبل نهائي الكونفدرالية في 2015، لذا فالفوز بهذه البطولة أمر مهم".

وأضاف "نهضة بركان فريق قدم موسما أكثر من رائع على المستوى الإفريقي، أتمناها قمة رائعة ومباراة كبيرة تليق باسم البلدين".

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وشدد إسماعيل يوسف "الفريق في حالة كبيرة من التركيز".

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته "أشكر مسؤولي نهضة بركان والكرة المغربية على حسن الاستقبال في ثالث زيارة لنا للمغرب هذا العام بعد مباراتي اتحاد طنجة وحسنية أغادير".

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق المغربي الليلة، بينما يلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع في ملعب برج العرب.

الزمالك في إفريقيا

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