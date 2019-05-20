بالفيديو – القائم ينقذ الزمالك.. وعمر صلاح يتألق أمام نهضة بركان

تعاطف قائم عمر صلاح حارس مرمى الزمالك مع فريقه ليحرم نهضة بركان من هدف أول محقق في نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

الفارس الأبيض هدد أولا مرمى نهضة بركان بعد 4 دقائق عن طريق محمود علاء، قبل أن يهدد نهضة بركان مرمى عمر صلاح بشدة.

أخطر فرص نهضة بركان جاءت بعد مرور ربع ساعة من عمر المباراة عن طريق الخطير لابا كودجو.

كودجو حول عرضية عمر النمساوي، برأسية قوية في اتجاه مرمى عمر صلاح، إلا أنها اصطدمت في القائم، قبل أن تصل إلى سمير ويدار الذي سدد بقوة ولكن حارس الزمالك وقف بالمرصاد.

بعدها واصل عمر صلاح تألقه ليتصدى لتسديدة صاروخية من لابا كودجو في الدقيقة 17.

فرص خطيرة متتالية من نهضة بركان على مرمى الزمالك.

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