بالفيديو – محمود علاء يهدد نهضة بركان والأخير يرد بفرصة بـ 3 أراوح أمام الزمالك

بداية مثيرة وسريعة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك. لم ننتظر طويلا حتى توالت الفرص على مرمى الفريقين.

الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان اعتمد في بداية المباراة على الحماس الجماهيري للضغط على مرمى الزمالك ومحاولة اللعب خلف خط دفاع الفارس الأبيض.

ولكن الفارس هو من هدد المرمى أولا في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ركلة ركنية لـ الزمالك نفذها عبد الله جمعة وخرجت من منطقة جزاء نهضة بركان، قبل أن تصل إلى عبد الله جمعة مجددا.

عبد الله جمعة أرسل عرضية متقنة إلى محمود علاء الذي سدد ولكن فوق العارضة.

فرصة أولى محققة لـ الزمالك على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة.

الرد السريع من أصحاب الأرض جاء بعدها مباشرة من ركلة حرة، لُعبت أرضية على القائم القريب إلا أنها وصلت في النهاية بسلام في يد عمر صلاح.

أولى الفرص الخطيرة لأصحاب الأرض جاءت في الدقيقة التاسعة من سلاح الركلات الركنية.

ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي ومرت من فوق رأس لابا كودجو ووصلت إلى سمير أوداري الذي سدد ولكن تسديدته اصطدمت في دفاع الزمالك وأبعدها طارق حامد أولا.

الكرة لم تُبعد من منطقة جزاء الزمالك لتصل بعد ذلك إلى المدافع إيسوفو دايو الذي سدد ولكن تسديدته مرت بجوار عمر صلاح بقليل.

فرصة محققة لـ نهضة بركان ردا على الزمالك.

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