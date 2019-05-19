الموقع الرسمي لـ كاف: جهاد جريشة حكما لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقود الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي في ملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم الجمعة المقبل.

صفحة معلومات المباراة على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أشارت إلى أن جريشة، بمعاونة السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق عتشالي سيقودون المواجهة.

الحكم المصري الدولي صاحب الـ43 عاما يقود نهائي البطولة لأول مرة منذ 2015، حينما قاد مواجهة إياب النهائي بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي.

كما قاد جريشة مواجهة السوبر الإفريقي عام 2017 بين صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وقاد جريشة مباراتين فقط في دوري الأبطال هذا العام جمعوا بين لوبي ستارز النيجيري وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وقسنطينة الجزائري والترجي التونسي في دور الثمانية.

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