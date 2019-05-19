الكشف عن – تميمة كأس أمم إفريقيا

الأحد، 19 مايو 2019 - 13:40

كتب : عاطف شادي

تميمة كأس الأمم الإفريقية 2019

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 عن تميمة البطولة، الطفل "توت" تيمنا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، لأول مرة بحضور 24 فريقا.

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وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة، الأمر الذي سيحتاج مؤازرة جماهيرية ضخمة، لذا أطلقت اللجنة المنظمة موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID.

وبدأ الموقع في العمل اليوم، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID.

يمكنكم زيارة الموقع من هنا..

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