صلاح وماني خارج قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي

رغم السرعة الكبيرة التي يتمتع بها نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول غير أنه لم يتواجد في قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

وحل صلاح في المركز الـ11 خلف أسرع 10 لاعبين، حسب إحصائيات شبكة أوبتا المتخصصة في مراقبة اللاعبين.

ساديو ماني جناح ليفربول لم يتواجد أيضا في القائمة، بينما حل ديفوك أوريجي مهاجم الريدز في المركز الثامن بالقائمة.

أسرع نجوم الدوري الإنجليزي هو كان تيموثي فوسو مينسا لاعب فولام بسرعة قصوى بلغت 35.32 كم / ساعة

وجاء كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي في المركز الثاني بسرعة قصوى تبلغ 35.27 كم / ساعة.

أما روبن فيناجر لاعب ولفرهامبتون فكانت سرعته القصوى 35.20 كم / ساعة ليحتل المركز الثالث.

صلاح وماني حصدا جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالمشاركة مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

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