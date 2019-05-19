كلوب عن خسارة دوري الأبطال مرتين: الثالثة ثابتة

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تجربته الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستككل بالنجاح هذه المرة.

خسر كلوب نهائي نسخة 2013 على بايرن ميونيخ حين كان يتولى تدريب بروسيا دورتموند، كما خسر العام الماضي مع ليفربول على يد ريال مدريد، ويدخل النهائي الثالث ضد توتنام يوم 1 يونيو المقبل.

وقال المدرب الألماني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في ألمانيا، يقولون أن أفضل الأشياء تأتي في المحاولة الثالثة".

وأردف "مع ماينتس، فشلت في الصعود إلى البوندزليجا مرتين ونجحت في المحاولة الثالثة. أتمنى أن يتكرر الأمر مع دوري الأبطال. سيكون هذا أمرًا رائعًا".

وأضاف "هذا سيكون النهائي الأوروبي الرابع لي، وهذا أمر رائع. لقد واجهنا في مشوارنا فرقًا قوية وقدم لاعبو الفريق مستويات أكثر من رائعة".

وأتم "على مدار المواسم الماضية، ساعدنا جمهور أنفيلد بأجوائه الحماسية في تخطي عقبات عديدة، ومن أبرزها مباراة بروسيا دورتموند في 2016 بالتأكيد".

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