كلوب: خطة نهائي دوري الأبطال؟ سنلعب لعبنا

لن يغير يورجن كلوب المدير الفني لليفربول طريقة لعبه المعروفة وذلك في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام مطلع الشهر المقبل.

وقال كلوب عند سؤاله عن ما إذا كان مواجهته لفريق إنجليزي في النهائي تختلف عن مواجهته لريال مدريد في العام الماضي: "كلانا يعرف الفريق الآخر جيدًا. سنلعب النهائي ولدينا خصم نواجهه، لذلك علينا الاستعداد لمواجهته جيدًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "يجب أن ندرس نقاط قوة توتنام ونقاط ضعفه وكل هذه الأمور. الأمر لا يختلف عن مواجهة أي فريق آخر".

وواصل "ليست هناك مباريات سهلة في دوري الأبطال، وبالتأكيد مباراة النهائي لن تكون سهلة أيضًا. هذا الموسم، استفدنا من خبراتنا في الفوز بعدد من المباريات".

وعن خطة اللعب في نهائي دوري الأبطال "ما يجب علينا فعله أن نلعب كرة القدم بالطريقة التي تعودنا عليها في ليفربول. هذا ما نريده، وهذا لن يقلل من صعوبة المباراة".

وأردف المدرب الألماني "كل المباريات السابقة كانت صعبة أيضًا. نحن نعلم ذلك جيدًا ولذلك لا نفكر كثيرًا في هذا الأمر. إذا كنا في أفضل حالاتنا يومها، فنعلم أننا سنكون خصمًا صعبًا لأي فريق، وتوتنام أيضًا كذلك".

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