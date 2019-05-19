أجاي جاهز لمواجهة الإسماعيلي.. واستمرار ارتداء أشرف للقناع الطبي

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي عن جاهزية النيجيري جونيور أجاي لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري المصري.

وشدد الجهاز الفني أن اللاعب بات لائقا تماما للتواجد ضمن الحسابات الفنية مجددا بعد المشاركة بقوة في مران الفريق الجماعي أمس السبت.

وأعلن الجهاز الفني عن استمرار ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق للقناع الطبي أمام الإسماعيلي.

وكان اللاعب قد تخلى عن القناع الطبي في مران أمس لكنه سيخوض مواجهة الإسماعيلي به مثلما فعل في مواجهة إنبي.

وتعرض أيمن أشرف للإصابة في أنفه خلال مواجهة سموحة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يعود علي لطفي حارس مرمى الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الإسماعيلي.

ويعاني حارس الأهلي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها خلال احدى تدريبات الفريق.

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