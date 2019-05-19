مدافع ليفربول: سنعود من نهائي دوري الأبطال بابتسامات كبيرة

الأحد، 19 مايو 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول

بعد فشل سعي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، اعترف ديان لوفرين مدافع الفريق بأنه شعر بالإحباط عقب فوز يوم الأحد الماضي على وولفرهامبتون في ختام الموسم، لكنه واثق من أن الريدز سيتوج بدوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

ويحتضن ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد لقاء ليفربول مع توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون كذبة إذا لم أعترف أننا نشعر بخيبة أمل بالطبع. لقد فزنا بالمباراة الأخيرة في ملعب أنفيلد، لكن عندما وصلنا إلى غرفة الملابس، بدا الأمر غريبًا".

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وأردف "لقد حصلنا على الكثير من النقاط، 97 نقطة، صنعنا التاريخ لهذا النادي عندما نتحدث عن نقاط ولكن عندما ننظر إلى الوراء يمكننا أن نكون راضين".

وواصل "لقد قدمنا ​​كل شيء في هذا الموسم، لقد كان موسمًا رائعًا - خاصة في أنفيلد وأعتقد أن الجماهير استمتعت به حقًا، خاصة المباراة ضد برشلونة. لذلك، في النهاية لدينا نهائي آخر، وأنا متأكد من أننا سنعود من مدريد بابتسامات كبيرة".

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