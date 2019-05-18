تقرير مغربي: نفاد تذاكر مواجهة نهضة بركان والزمالك

إقبال كبير من جانب جماهير فريق نهضة بركان المغربي أدى لنفاد تذاكر مواجهته أمام الزمالك بحسب تقرير مغربي.

الزمالك يحل ضيفا على نظيره المغربي يوم الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وصحيفة le360 المغربية قالت إن "مصادر مطلعة ذكرت أن التذاكر الخاصة بهذه المباراة نفدت من السوق، بسبب الإقبال الكبير للجماهير البركانية عليها".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أسعار التذاكر الرخيصة للقاء والتي جعلته "أرخص نهائي في تاريخ مباريات الأندية الوطنية" بحسب تعبير الصحيفة.

وتأهل الزمالك للنهائي بتخطي النجم الساحلي التونسي بينما فاز بركان على الصفاقسي التونسي.

وتنطلق المباراة الساعة 12 منتصف ليل الأحد بتوقيت القاهرة، وبعد أسبوع يستضيف الزمالك مباراة الإياب في ملعب برج العرب.

كان نادي الزمالك قد سافر إلى المغرب بطائرة خاصة لتوفير راحة أكبر للاعبين قبل مباراة الفريق المرتقبة.

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