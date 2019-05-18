الإسماعيلي: مواجهة الأهلي حافز لتقديم مستوى مختلف.. وواثقون في قدراتنا

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن الفريق أصبح أفضل وتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى.

وقال المنياوي في تصريحات صحفية: "الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن اللاعبين أصيبوا بفقدان الثقة بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة".

وأشار "سياسة الدفع بالناشئين خلال المباريات سوف تستمر وبشكل تدريجي. تلك السياسة تؤتي بثمارها بعد نجاح مصطفى فارس في تقديم مستوى جيد خلال لقاء الفريق أمام الداخلية، بل واعتبره أحد مكاسب المباراة".

وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب الداخلية في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وتوقع مدير الكرة بالدراويش أن يقدم فريقه لقاءً قويا أمام الأهلى فى مباراته المقبلة يوم الأربعاء ضمن لقاء مؤجل بالجولة 18.

وطالب المنياوي لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم فيما وصفه "لقاء البطولة الخاصة" أمام الأهلي، ملفتا إلى "لقاءات الأهلي توفر الحافز لدى اللاعبين لتقديم مستوى مختلف وأفضل بشكل عام".

واضاف المنياوي "الفريق سيلعب على أساس تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأنني أثق في قدرات اللاعبين على تقديم مستوى مشرف خلال تلك المباراة".

وأنهى مدير الكرة بالإسماعيلي موضحا "الضغوط كبيرة على لاعبي الأهلى لمنافستهم على لقب الدوري".

الإسماعيلي عاد من جديد لتذوق طعم الانتصارات في الدوري المصري بعد غياب، وذلك بعدما نجح في الفوز على الداخلية.

ويعود آخر انتصار للدراويش لتاريخ الثاني من شهر أبريل الماضي أمام المقاولون العرب، بعدها لعب الفريق 7 مباريات متتالية في الدوري ولم يعرف طعم الانتصار.

في آخر 7 مباريات لـ الإسماعيلي خسر الفريق 4 مرات وتعادل 3 مرات، ليعود أخيرا في اللقاء الثامن على التوالي وينتصر على فريق الداخلية الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.

انتصار الإسماعيلي حافظ على حظوظ الدراويش في إنهاء الدوري في المركز الرابع المؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 41 في المركز السابع، والفارق مع المصري صاحب المركز الرابع 7 نقاط.

ويتبقى لـ الإسماعيلي 3 مباريات في الدوري، ويحتاج للانتصار فيهم جميعا وانتظار تعثر المصري والمقاولون العرب ومصر للمقاصة، من أجل إنهاء المسابقة في المركز الرابع، وهو ما يبدو بعيدا للغاية.

اختر تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي:

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