هدف قاتل ومثير للجدل في دربي الأهلي والزمالك حسم بشكل كبير لقب الدوري للفريق الأحمر، وبعدها انتقال للجهة الأخرى.. إرث تركه دومينيك دا سيلفا في الدوري المصري رغم سنوات لعبه القليلة.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم دومينيك للأهلي في يناير 2011 ليشارك تحت قيادة العائد مانويل جوزيه في خطف لقب الدوري من الزمالك، وسجل هدف التعادل لفريقه 2-2 في مباراة القمة لايزال الكل يتذكره حتى الآن بسبب الاتهامات التي أطلقها حسام حسن مدرب الزمالك وقتها بغياب الروح الرياضية عن جوزيه ولاعبه.

توج دومينيك مع الأهلي بلقبي دوري أبطال بعد رحيل جوزيه، ثم انتقل للزمالك في يناير 2014 لينضم لقائمة نادرة من اللاعبين الأجانب الذين ارتدوا قميصي القطبين تضم أحمد فيلكس وحسين ياسر المحمدي.

ويتحدث FilGoal.com مع دومينيك عن سنوات لعبه في الدوري المصري، هدفه في الدربي وانتقاله للزمالك بعد 3 أعوام من النجاح مع الأهلي.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

ألعب حاليا في فيتنام.

بالعودة إلى 2011، كيف جذبت أنظار الأهلي للتعاقد معك؟

كنت ألعب بشكل جيد في الصفاقسي، وبعدها تحدثوا معي عن رغبة الأهلي في ضمي ووافقت على الفور.

هل عانيت في التأقلم مع الدوري المصري؟

لا، أعتقد أنني تأقلمت بشكل جيد وسريع بدعم مانويل جوزيه من البداية لي، وتعلمت كثيرا منه وأصبحت لاعبا أكبر.

الذكرى الأكبر التي تركتها في مصر كانت تسجيلك هدف التعادل في شباك الزمالك، ماذا قال لك مانويل جوزيه قبل مشاركتك؟

لازلت أتذكر هذا الهدف جيدا وأفتخر به لأنه كان في مباراة القمة الأولى لي، وأتذكر أن مانويل جوزيه قال لي قبل مشاركتي لنرى اليوم إذا كنت لاعبا كبيرا أم لا.

هل توقعت التسجيل؟

بصراحة، نعم. ولازلت أتذكر هذا الهدف كأنني سجلته أمس.

التسجيل في الدربي شيء رائع ولا يمكن أن ينساه أي لاعب.

لكن حسام حسن مدرب الزمالك قال إن الهدف لا يتسم بالروح الرياضية لأنك سجلت وقت إصابة لاعب من فريقه، ما رأيك؟

أولا، لم ألحظ سقوط لاعب من الزمالك على الأرض للإصابة.

وثانيا، اعتقد أن الحكم سمح باستئناف اللعب ولذلك عندما استلمت الكرة سددت على الفوز واحتفلت بالهدف.

وأخيرا، وبكل صراحة لا أعتقد أن لاعب الزمالك كان يعاني من إصابة فعلا وكل ما في الأمر أنهم كانوا يهدرون الوقت.

لماذا رحلت عن الأهلي؟

الأمور أصبحت صعبة جدا علي بعد رحيل مانويل جوزيه، تعرضت للعنصرية على يد المدربين التاليين ولا أريد أن أذكر حتى اسميهما.

لكنك شاركت معهما في التتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين، لماذا تقول ذلك؟

المدرب الأول كان لا يتحدث معي تماما، كان يظل شهرين أو 3 أشهر دون أن يفتح فمه معي لدرجة أن زملائي ظنوا أنني لا أحب الكلام، وهو أكثر شخص عنصري قابلته في مصر.

أما الثاني فرفض رحيلي عندما وصلني عرض من قطر، وقال لي لا ترحل لأنني أريدك مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا، ولكن في النهاية لم يسجلني حتى في القائمة الإفريقية.

ألا ترى أن ما تقوله غير منطقي في ظل استمرار لعبك مع الأهلي؟

ليس لي أي مصلحة في أن أختلق أمورا لم تحدث، هذا ما حدث معي ولا أحب أن أتذكر حتى هذه المواقف. لكنني أجيب على الأسئلة وأتمنى أن تنقل حديثي كاملا.

هل فقدت ثقتك في قدراتك بعد هذه الموقف؟

لا تماما، كل ما في الأمر أنني تعرضت للخداع من بعض الأشخاص ولا يوجد شيء يجعلني أخسر ثقتي.

ولذلك قررت الرحيل للزمالك؟

اخترت الزمالك بعدما تحدث معي ميدو مدرب الفريق وقال إنه معجب بقدراتي.

ألم تخش غضب جماهير الأهلي؟

لا، جماهير الأهلي كانت ولازالت تعاملني بود واستقبل رسائلهم الطيبة حتى الآن، وعندما كنت في مصر كانوا يدعمونني تماما.

وأود أن أشكر جمهوري الأهلي والزمالك على كل الدعم الذي حظيت به ولا يمكن أن أنسى هذه اللحظات.

اختر لنا أفضل أهدافك في مصر.

هدف الدربي بكل تأكيد، والهدف الأول لي في الدوري ضد وادي دجلة وأول أهدافي دوري الأبطال ضد سوبر سبورت.

من أفضل مدرب عملت معه في مصر؟

مستر مانويل جوزيه

من أصعب مدافع واجهته؟

زميلي الكابتن وائل جمعة.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

نعم، والمنافسة صعبة هذا الموسم خاصة مع وجود فريق بيراميدز القوي، ولا أحد يعرف من سينهي الموسم في الصدارة.

ما توقعاتك لكأس الأمم في مصر؟

ليس لدي توقعات، الفريق الأقوى والأفضل هو من سيفوز بالبطولة.

وحظ سعيد لمنتخبي مصر وموريتانيا.

هل يستطيع منتخب بلادك موريتانيا أن يكون الحصان الأسود للبطولة؟

من الرائع أن تشارك موريتانيا لأول مرة في البطولة، وأتمنى أن نقدم بطولة كبيرة.

لماذا لا تشارك مع منتخب موريتانيا؟

الأمور معقدة جدا بشكل يصعب شرحه، لكن عدم مشاركتي أمر يخص ويُسأل عنه الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ومدرب المنتخب.

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