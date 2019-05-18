مدرب الأهلي يعدد أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي.. ويتحدث عن وليد سليمان

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وقال قمصان لموقع ناديه: "دائما ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري".

وتابع "الإسماعيلي فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فني جديد على دراية تامة بالنادي وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الاولى الصعبة ويؤكد في نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

وأضاف قمصان "يتبقى 3 محطات للأهلي في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالح الأهلي، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط".

وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن المباريات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون مبارايات قمة، خاصة أن الإسماعيلي من الفرق الكبيرة التي تقدم أداء جيدا على المستوى الفني، ولهذا يأمل الجميع أن تكون مواجهة الفريقين يوم الأربعاء المقبل مصدر متعة للجماهير وأن يواصل الأهلي انتصاراته ويحصد الثلاث نقاط ويتخطى مرحلة جديدة من المحطات الأخيرة في البطولة.

كما تحدث المدرب المساعد للأهلي عن دكة بدلاء الفريق قائلا: "كل لاعب في الأهلي يقاتل ويفكر في كيفية مساعدة الفريق سواء كان أساسيا أو يجلس علي دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة وهو ما نجني ثماره ويعبر عن شخصية الأهلي ويتيح للجهاز الفني المساحة الأكبر والأفضل في الاختيارات الفنية".

وعن جاهزية وليد سليمان، أكد قمصان أن سليمان من اللاعبين المؤثرين في الفريق ودائما ما يصنع الفارق وأن الجهاز الفني بأكمله بداية من الأوروجواياني مارتن لاسارتي لديه ثقة كبيرة في قدراته.

مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مشاركته في وقت أكبر خلال المباريات الرسمية للعودة به إلى كامل مستواه الفني المعهود عنه بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

ووجه سامي قمصان الشكر لجميع اللاعبين على المجهود الذي بذل خلال المباريات وطالبهم بالإستمرار في حصد النقاط خلال المحطات الأخيره في الدوري من أجل الفوز بالبطولة وحصد اللقب.

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