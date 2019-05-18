مستشفى الأهلي - فحص طبي يحدد موقف لطفي أمام الإسماعيلي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمواجهة الإسماعيلي والترتيبات الخاصة بهذه المباراة.

وحرص الجهاز الفني على مشاهدة ملخص مباريات للإسماعيلي خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب انتهاء مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

وعلى جانب آخر يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.

واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركته الجماعية وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبي الأخيرة، فيما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول، تنفيذ جلساته العلاجية التي يخضع لها وفقا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويؤدي نيدفيد جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

ومن جانبه يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص لمباريات الإسماعيلي الأخيره للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإسماعيلي لمواصلة مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.

اختر تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي:

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