تغريدة – "لا ترحل يا حجازي كنت رائعا أنت قائدنا للمجد.. ابني يتعلم منك"

أضاع أحمد حجازي ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي أمام الموسم المقبل وخسر الفريق أمام أستون فيلا.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وعقب المباراة كتب حجازي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "شكرا لدعمكم الهائل الليلة الماضية ومساعدتكم لي ولكل اللاعبين حتى النهاية، فخور بفريقي وبالجهاز الفني".

thank you for the amazing support last night , you carried me and the boys all the way to the end 🙏🏼 , proud of my team and staff #wba pic.twitter.com/JlM0ANblBd — Ahmed hegazi (@Hegazi) May 15, 2019

ولكن رغم إضاعة ركلة الترجيح لكن لاعب الموسم في وست بروميتش حصل على دعما كبيرا من جماهير ناديه مطالبين إياه بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل.

ويستعرض FilGoal.com أبرز تغريدات جماهير وست بروميتش لحجازي.

One more season Hegazi? You have been superb this one. — Daws (@Daws___) May 15, 2019

"موسم آخر يا حجازي؟ كنت رائعا في الموسم الحالي"

My son is a season ticket holder in the East stand and every week he watches you to get some tips as he is a defender too. You have been immense 🔵⚪⚽ — Dawn (@Dawn_Baggies) May 15, 2019

"نجلي لديه تذكرة موسمية ويجلس كل أسبوع ليتابعك عن قرب ويحصل على بعض النصائح لأنه يلعب كمدافع أيضا كنت هائلا طوال الموسم".

MOTM last night I would build a defence and team around you to be fair — Stuart Costigan (@stucost) May 15, 2019

"رجل المباراة الليلة سأبني دفاعي والفريق كله حولك لأكون عادلا".

You have been outstanding this season. You are a credit to Egyptian football and I for one am desperate for you to stay at the club and for our defence to be built around you. I’d go as far as making you captain next season. What ever choice you make... thank you !!! — Bobcat19631 (@Bobcat19631) May 15, 2019

"كنت استثنائيا طوال الموسم أنت إضافة كبيرة لقدم القدم المصرية أنا أريدك أن تبقى في النادي لبناء دفاعنا من حولك وسأجعلك قائدا للفريق الموسم المقبل، أيا كان خيارك شكرا لك".

Please stay Ahmed 🤞🏻🙏🏻 — Callum (@CallumWBA_) May 15, 2019

"أرجوك ابقى يا أحمد".

You’re phenomenal Ahmed. We all love you here, hopefully get the captains armband next season 💙 — jonas (@ToastedJonas) May 15, 2019

"أنت استثنائي نحن جميعا نحبك هنا ونأمل أن تحصل على شارة القيادة الموسم المقبل".

Immense last night, as you have been for the majority of the season. It’s clear how much you care, and that goes a long way with us fans 👍🏻👍🏻 — Matt (@mattlucas82) May 15, 2019

"كنت هائلا الليلة الماضية كما كنت طوال الموسم من الواضح مدى اهتمامك بالفريق وهذا شيء يحبه الجمهور".

You were AWSOME last night..👊🏻👊🏻👍🏻 pic.twitter.com/CMxieI90Gn — Steve (@boingboingsteve) May 15, 2019

"كنت رائعا الليلة الماضية".

Heghazi you are amazing please stay at the club. Become captain fantastic and lead us to glory👍 — lee southall (@leesouthall1) May 15, 2019

"حجازي أنت رائع من فضلك ابقى معنا وكن قائدا لنا الموسم المقبل وقدنا إلى المجد".

Ahmed Hegazi , A giant performance from you. A true Leader, A gladiator ,Man of the Match. You and all the WBA players showed true heart and passion to the end. Thanks you and the rest of the players and fans made me proud to support WBA. We go again next season. Captain Hegazi ! — BAILEY (@BAGGIEBAIL) May 15, 2019

"أحمد حجازي، مجهود ضخم وقائد حقيقي ومحارب ورجل المباراة، أنت وكل اللاعبين أظهرتم روحا رائعة وشغفا حتى النهاية، شكرا لك ولكل اللاعبين جعلتم الجمهور فخور بدعم الفريق، سنحاول مجددا الموسم المقبل يا قائدنا".

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