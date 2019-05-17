تغريدة – "لا ترحل يا حجازي كنت رائعا أنت قائدنا للمجد.. ابني يتعلم منك"

الجمعة، 17 مايو 2019 - 14:13

كتب : رامي جمال

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

أضاع أحمد حجازي ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي أمام الموسم المقبل وخسر الفريق أمام أستون فيلا.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وعقب المباراة كتب حجازي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "شكرا لدعمكم الهائل الليلة الماضية ومساعدتكم لي ولكل اللاعبين حتى النهاية، فخور بفريقي وبالجهاز الفني".

ولكن رغم إضاعة ركلة الترجيح لكن لاعب الموسم في وست بروميتش حصل على دعما كبيرا من جماهير ناديه مطالبين إياه بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل.

ويستعرض FilGoal.com أبرز تغريدات جماهير وست بروميتش لحجازي.

"موسم آخر يا حجازي؟ كنت رائعا في الموسم الحالي"

"نجلي لديه تذكرة موسمية ويجلس كل أسبوع ليتابعك عن قرب ويحصل على بعض النصائح لأنه يلعب كمدافع أيضا كنت هائلا طوال الموسم".

"رجل المباراة الليلة سأبني دفاعي والفريق كله حولك لأكون عادلا".

"كنت استثنائيا طوال الموسم أنت إضافة كبيرة لقدم القدم المصرية أنا أريدك أن تبقى في النادي لبناء دفاعنا من حولك وسأجعلك قائدا للفريق الموسم المقبل، أيا كان خيارك شكرا لك".

"أرجوك ابقى يا أحمد".

"أنت استثنائي نحن جميعا نحبك هنا ونأمل أن تحصل على شارة القيادة الموسم المقبل".

"كنت هائلا الليلة الماضية كما كنت طوال الموسم من الواضح مدى اهتمامك بالفريق وهذا شيء يحبه الجمهور".

"كنت رائعا الليلة الماضية".

"حجازي أنت رائع من فضلك ابقى معنا وكن قائدا لنا الموسم المقبل وقدنا إلى المجد".

"أحمد حجازي، مجهود ضخم وقائد حقيقي ومحارب ورجل المباراة، أنت وكل اللاعبين أظهرتم روحا رائعة وشغفا حتى النهاية، شكرا لك ولكل اللاعبين جعلتم الجمهور فخور بدعم الفريق، سنحاول مجددا الموسم المقبل يا قائدنا".

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حجازي وست بروميتش

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