من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل؟ وكيف يحل اتحاد الكرة مشكلة تأخير نهاية الدوري لبعد أمم إفريقيا؟

FilGoal.com تواصل مع اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، للتعرف على الخطة الموضوعة لتحديد ممثلي مصر إفريقيا.

اللائحة

يقول عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لـFilGoal.com: "جرى العرف أن الأول والثاني يتأهلان إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث إلى الكونفدرالية رفقة بطل كأس مصر أو صاحب المركز الرابع في حالة كان بطل الكأس بين أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في الدوري".

مثال: المصري في الموسم قبل الماضي خسر نهائي الكأس أمام الأهلي، لكنه شارك في الكونفدرالية بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري.

هل مازال الأمر مطبقا؟ بطل الكأس يتأهل إلى الكونفدرالية رفقة المركز الثالث؟ يتبقى جولتين على نهاية الدوري، فيما لن يستأنف كأس مصر إلا بعد نهاية أمم إفريقيا.

عامر حسين أوضح الوضع الحالي قائلا: "الأمور في الموسم الجاري متروكة لاتحاد الكرة ليحدد من يشارك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل. لن تكون هناك لائحة محددة في تلك النقطة"

وتابع "مصر تمر بموسم استثنائي لأننا لا نعرف متى ستنتهي البطولات المحلية".

لائحة الاتحاد الإفريقي تقول أن تحديد ممثلي كل دولة في البطولات القارية هو حق للاتحاد المحلي.

بالتالي فإن فكرة ترك تحديد المشاركين إفريقيا للموسم المقبل لا تتعارض مع لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الموقف الآن في الدوري كالتالي:

4- المصري 48 نقطة (خاض 32 مباراة)

5-المقاولون العرب 47 نقطة (خاض 32 مباراة)

6- مصر للمقاصة 45 نقطة (خاض 32 مباراة)

7-الإسماعيلي 38 نقطة (خاض 30 مباراة)

في الوقت ذاته فإن الاتحاد السكندري وبتروجت ومصر للمقاصة وحرس الحدود مازالوا يتنافسون في كأس مصر وهم من خارج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

فإن نجح أي منهم في اقتناص اللقب فإن مشاركته طبقا للائحة الحالية أن يتأهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

فماذا سيحدث في تلك الحالة؟

حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة – فضل عدم ذكر اسمه -فإن الخطة هي استمرار اللائحة الجارية بأن يتأهل بطل كأس مصر للكونفدرالية نظرا لأن البطولات الإفريقية ستبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل.

وسيتم استكمال مسابقة كأس مصر فور نهاية كأس أمم إفريقيا بشكل مباشر ووقتها سنملك بطلا للبطولة يشارك في الكونفدرالية رفقة المركز الثالث، أو يترحل المقعد إلى المركز الرابع.

صاحب المركز الرابع سيشارك مباشرة في الكونفدرالية في حالة واحدة، وهي إلغاء كأس مصر للموسم الحالي، وهو أمر صعب الحدوث.

استثناء مصري

تأخير نهاية الدوري والكأس سيؤخر تحديد ممثلي مصر إفريقيا، فما الفرق التي ستكون حاضرة في قرعة بطولة الكونفدرالية تحديدا؟

علم FilGoal.com أن هناك محاولات من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة للمناقشة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن يتم وضع اسم الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري بقرعة الكونفدرالية، على أن يكون المقعد الثاني باسم "ممثل مصر الثاني" لحين التعرف على هويته.

هذا الحل حدث بالفعل في الموسم المنقضي مع المغرب بسبب أن نهائي كأس العرش المغربي لم يكن قد أقيم حين أقيمت قرعة الكونفدرالية.

هذا ينقلنا إلى سؤال آخر. بنسبة كبيرة إذا كان المتأهل الثاني عن مصر إلى الكونفدرالية هو النادي المصري فلن يشارك في الأدوار التمهيدية، ونفس الحال إذا أنهى الزمالك المسابقة في المركز الثالث - بعدما ضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رسميا عقب الفوز على إنبي أمس الخميس -، فلن يشارك في الأدوار التمهيدية، لكن ماذا لو كان الفريق المتأهل الثاني إلى الكونفدرالية هو أحد تلك الفرق التي مازالت في المنافسة (بيراميدز – الإسماعيلي – مصر للمقاصة – المقاولون العرب – بتروجت – الاتحاد السكندري – حرس الحدود)؟

كل تلك الفرق يفترض أن تلعب في الأدوار التمهيدية حسب التصنيف، فماذا لو كانت مواعيد الأدوار التمهيدية قبل أن يتم تحديد هوية ممثلي مصر من الأساسي؟

قال المصدر من اتحاد الكرة عن ذلك "أبو ريدة سيحاول التواصل مع مسؤولي الكاف لمنح مصر استثناء لأنديتها كي لا يشاركوا في الكونفدرالية بداية من الدور التمهيدي ويبدأوا من الأدوار الرئيسية مباشرة".

وأضاف "مصر أنقذت إفريقيا باستضافة أمم إفريقيا بعد سحب البطولة من الكاميرون، وهذا ما جعلها في وضع استثنائي محليا بسبب إقامة نسختين من بطولات الأندية القارية هذا الموسم، لذلك فربما لن يمانع الكاف مساعدة مصر في تلك الظروف".

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