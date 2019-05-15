سيحاول نهضة بركان تحقيق نتيجة رائعة أمام الزمالك، تجعل لقاء الإياب في مصر سهلا. هكذا يرى منير الجعواني مدرب نهضة بركان.

وقال منير الجعواني في تصريحات لـ FilGoal.com: "النهائي هو النهائي. لا يوجد نهائي سهل".

وأضاف "الأستاذ البنزرتي يملك خبرة وتجربة كبيرة وأكبر مني في النهائيات، أما نحن فريق شاب".

وأوضح "نعود قليلا للوراء، بالنسبة لي الوداد سيكون بطل المغرب بحول الله، في الموسم تكون هناك بطولتان؛ كأس العرش والبطولة، نحن فزنا الحمد لله بكأس العرش، أنا أقول بحول الله الوداد سيكون بطلًا للدوري".

الجعواني أتبع "أرى أن الفريقين هما الأفضل في البطولة، في ذات الوقت كلانا وصل للنهائي الإفريقي، فالوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما نحن في نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك، والذي أرغب في الإشارة إلى أنه فريق لديه تجربة كبيرة".

وأكمل "نحن نستعد بجدية الحمد لله لهذه المباراة، سنلعب المباراة الأولى يوم الأحد في بركان ونتمنى أن نذهب إلى مصر ونحن هادئين بعض الشيء كي نلعب مباراة التتويج في مصر".

وأتم "لدينا ثقة في المجموعة وثقة في جمهورنا الذي سيساندنا في مباراة الذهاب، وأن الضغط لن يكون علينا، وأنا أؤكد لك أنه إذا كان الله سبحان تعالى معنا فسيكون الكأس من نصيبنا".

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان مساء الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب نهضة بركان نهائي بطولة قارية لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى الزمالك لحصد أول لقب كونفدرالية في تاريخه الذي يضم العديد من الألقاب القارية.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان في المغرب.

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