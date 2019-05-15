لاعب بركان: نسعى لحسم لقب الكونفدرالية من ملعبنا قبل المواجهة الصعبة في مصر

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي 2018

شدد عبد الصمد لمباركي لاعب فريق نهضة بركان المغربي على صعوبة مواجهة الفريق أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى حاجة ناديه للفوز بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب على ملعبه.

وقال لمباركي في حواره مع صحيفة المغرب اليوم:"جاهزون للتحدي أمام الزمالك المصري. مباراة صعبة لكن لدينا المقومات للفوز باللقب لنهديه للجماهير التي ساندتنا في مشوارنا حتى الآن".

وواصل لمباركي "سنبحث عن الفوز بحصة جيدة في مباراة الذهاب لإدراكنا صعوبة مباراة الإياب في ميدان الزمالك الذي يضغط بقوة على منافسيه في ملعبه ووسط جمهوره. هذا يدفعنا للقتال والتعامل مع المباراة بأقصى جدية لأن الخطأ ممنوع في هذه المواجهات الحاسمة".

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وأتم صانع الألعاب البالغ عمره 37 عاما "معنوياتنا مرتفعة في التدريبات، نعرف الكثير عن الزمالك، شاهدنا مباريات عديدة له".

ويستضيف بركان فريق الزمالك يوم الأحد في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية وبعد أسبوع يتجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة الإياب.

وتأهل بركان لنهائي قاري لأول مرة في تاريخه بينما يبحث الزمالك، بطل دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، عن لقبه الأول في الكونفدرالية.

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