أهداف صلاح ولاعب أرسنال الأكثر تأثيرا في الدوري

حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزتين جديدتين بعد نهاية موسم الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

موقع سكووكا الشهير للإحصائيات استخدم الأرقام للكشف عن الأفضل في عدة أمور مختلفة عن الجوائز التقليدية مثل أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب وغيرها.

وفاز صلاح بجائزة أكثر من سجل أهدافا قادت فريقه للفوز برصيد 9 أهداف، وهو نفس رصيد ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال، وتفوقا على سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وجايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي اللذان فعلا ذلك في 7 مناسبات.

كما حصد جائزة مشتركة لأكثر ثنائي صنع فرصا لبعضه البعض، مع زميله ساديو ماني (37 فرصة حقيقية)، أفضل من ثنائي سيتي أجويرو ورحيم ستيرلنج (31)، وكالوم ويلسون وريان فريزر ثنائي بورنموث (31)، ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو (34).

لم يكن صلاح أكثر من قام بالركض بأقصى سرعة (سبرينت) فقد فعلها 667 مرة، مقابل 749 لبن شيلويل لاعب ليستر سيتي، و676 مرة لزميله أندي روبرتسون.

يذكر أن الثلاثي الإفريقي صلاح وماني نجمي ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال تقاسم جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

فوز صلاح بالحذاء الذهبي هو الثاني له على التوالي، بعدما فاز بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا. بينما يُعد الحذاء الذهبي هو الأول لماني وأوباميانج في الدوري الإنجليزي.

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