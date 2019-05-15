تقرير: مدير مارسيليا رشح تريزيجيه للمدرب منذ أشهر

قالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية إن العلاقة بين أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا ورودي جارسيا مدرب الفريق وصلت إلى طريق مسدود بعد موسم متواضع للنادي بدأه بانتداب لاعبين غير آخرين رشحهم زوبيزاريتا للنادي من ضمنهم محمود تريزيجيه.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا أولمبيك مرسيليا

وأشارت إلى أن زوبيزاريتا، حارس مرمى برشلونة السابق، قد يرحل عن النادي لأن جارسيا هو الوحيد صاحب القرار في ضم لاعبين جدد للفريق.

وكتبت فرانس فوتبول أن زوبيزاريتا عرض على جارسيا في الصيف الماضي عدة لاعبين منهم فالنتين رونجييه (نانت الفرنسي) وتريزيجيه (قاسم باشا التركي) ووهبي خزري (سانت إيتيان الفرنسي) وموسى ديمبيلي (جوانزو الصيني) وسيرجي إنريش (إيبار الإسباني).

لكن جارسيا فضل التعاقد مع كيفن ستروتمان ونيمانيا راديونيتش.

ويحتل مارسيليا المركز السادس في الدوري الفرنسي مما يبعده عن مشاركة في بطولة قارية في الموسم المقبل وخرج مبكرا من كأس فرنسا وكذلك كأس الدوري الفرنسي.

واحتل المركز الأخير في مجموعته بالدوري الأوروبي ليودع من الدور الأول.

وصرح تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أنه قد يرحل عن قاسم باشا مع نهاية الموسم الحالي وأن أندية عديدة مهتمة بالتعاقد معه منها ليون الفرنسي.

وشارك تريزيجيه (24 عاما) في 36 مباراة بالموسم الحالي مع قاسم باشا وسجل 9 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

واستمرار تألق تريزيجيه في الدوري التركي جعله ضمن الفريق المثالي للبطولة في الموسم الحالي.