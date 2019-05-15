خاص مدافع نهضة بركان لـ في الجول: نعرف قوة الزمالك خارج ملعبه.. ولكننا نريد الفوز

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 21:10

كتب : ماهر جنينة

عمر النمساوي - نهضة بركان

قال عمر النمساوي مدافع نهضة البركان إن فريقه يعلم جيدا مدى قوة الزمالك خاصة قدرته على تحقيق نتائج جيدة لصالحه خارج ملعبه.

عمر النمساوي

النادي : نهضة بركان

نهضة بركان

ويحل الزمالك ضيفا يوم الأحد المقبل على نهضة بركان المغربي لملاقاته في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتحدث عمر النمساوي لـFilGoal.com قائلا: "هذه مقابلة قوية للغاية وهامة جدا بالنسبة لنا".

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وواصل "المواجهة ستكون من شوطين الأول لدينا في المغرب والثاني في مصر ونريد تسجيل الأهداف في لقاء الذهاب لإعطاء أنفسنا الأريحية قبل الإياب".

وأتم النمساوي "نتمنى أن يكون التوفيق إلى جانبنا وأن نحقق ما نريده لنرفع الكأس في النهاية".

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