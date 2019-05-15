اتهام نجم بوروندي بالقيادة تحت تأثير الكحول.. لن تؤثر على مشاركته في كأس إفريقيا

اُتهم الدولي البوروندي سايدو براهينو مهاجم ستوك سيتي بالقيادة تحت تأثير الكحول من قبل محكمة في لندن ووجد مذنبا.

وجاء في حكم المحكمة أن المدعى عليه "لم يخشى الموت أو التسبب في إصابته أو إصابة من برفقته" إذ كانت تتواجد معه صديقته.

وذكرت المحكمة أن صاحب الـ25 عاما سبق اتهامه بنفس التهم من قبل عامي 2012 و2015.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن جاري جرين محامي اللاعب قوله إن هذا الاتهام لن يؤثر على فرص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية بمصر.

وأوضح محاميه أن براهينو سوف يغادر إنجلترا يوم 20 مايو وربما يعود يوم 13 يوليو.

براهينو انضم إلى القائمة الأولية لمنتخب بوروندي التي تضمت 28 اسما للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الحضور الأول للمنتخب الإفريقي بتاريخه.

وتخوض بوروندي مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

وتتفتح بوروندي مشوارها في الثاني والعشرين من يونيو بلقب نيجيريا، ثم مدغشقر في السادس والعشرين وكلاهما على ستاد الإسكندرية، وتختتم المواجهات بلقاء غينيا في الثلاثين من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالآتي..

حراسة المرمى: جوناثان ناهيمانا (باتا البوروندي) – جاستن ناديكومانا (سوفاباكا الكيني) – أرزاكا ماكارثر (سوفاباكا الكيني) أونسيمي روكوندو (لو ماسيجر نجوزي البوروندي).

الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوف نودوواروجيرا (يونياو دا ماديرا البرتغالي) – عبد الكريم نازيجايمانا (فايبرز الأوغندي) – ليون هيريرمينا (كيجالي الرواندي) – فريدريك ناسيبيمفا (تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجادو (كيجالي الرواندي) – ديفيد ناسيبمفا (موروكا الرواندي) – جايل دوهايندفاي (موروكا الرواندي).

الوسط: ديلانس فيلتين أديلين – ليتا جويل بيمبو (رامسبوتم يونايتد الإنجليزي) – كوازيرا بييري (العروبة العُماني) – بيجيريمانا جايل (هيبرنيان الأسكتلندي) – نادايسشهيمي يوسف (أياجل نوار البوروندي)– ناهيمانا شاهسيري (المجزل السعودي) – سابوموكما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أماسي سيدريك (التعاون السعودي) - مصطفي فرانسيس (جور ماهيا الكيني).

الهجوم: محمد أماسي (بريدا الهولندي) – ساديو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبد الرازق فيستون (شبيية القبائل الجزائري) – مافونجو لوديت (نابسا ستارز الزامبي) – يماني سيلماني (العدالة السعودي) - كامسوبا ألفيس (ملبورن فيكتوري الأسترالي).

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