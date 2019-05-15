أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العدد المتفق عليه لحضور جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية في 26 مايو.

وقال حسين لـFilGoal.com:"بعد اجتماعنا مع مسؤولي أمن الإسكندرية تقرر حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك، ونفس العدد أيضا لمباراتي منتخب مصر الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو".

وأضاف "نحاول زيادة العدد خاصة في مباراة الزمالك لأنه نهائي قاري".

ويستضيف الزمالك فريق بركان في ملعب برج العرب ويأمل في أكبر عدد من الجماهير لمؤازرته في نهائي قاري مرتقب.

ويحل الزمالك ضيفا على بركان في 19 مايو في مباراة الذهاب.

وفي سياق آخر، أفاد حسين بأن تجديد ملعب الإسكندرية سينتهي بعد 3 أيام مشيرا "الاستاد سيكون تحفة معمارية يفتخر به الجميع في كأس إفريقيا".

ويستضيف ملعب الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية في كأس إفريقيا والتي تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

وتنطلق البطولة في مصر بداية من 21 يونيو بمباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي في ملعب القاهرة.

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