خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: 30 ألف مشجع يحضرون مباراة الزمالك وبركان

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 18:27

كتب : عاطف شادي

جماهير الزمالك - الزمالك - النجم الساحلي

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العدد المتفق عليه لحضور جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية في 26 مايو.

وقال حسين لـFilGoal.com:"بعد اجتماعنا مع مسؤولي أمن الإسكندرية تقرر حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك، ونفس العدد أيضا لمباراتي منتخب مصر الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو".

وأضاف "نحاول زيادة العدد خاصة في مباراة الزمالك لأنه نهائي قاري".

أخبار متعلقة

لاعب بركان: نسعى لحسم لقب الكونفدرالية من ملعبنا قبل المواجهة الصعبة في مصر تقرير: لامبارد مدرب تشيلسي الجديد تقرير: ليفربول سيحُرم من 17 مليون إسترليني إذا رحل كوتينيو عن برشلونة عواد: أشكر نادي الوحدة على الدعم الكبير.. وسأعود للإسماعيلي

ويستضيف الزمالك فريق بركان في ملعب برج العرب ويأمل في أكبر عدد من الجماهير لمؤازرته في نهائي قاري مرتقب.

ويحل الزمالك ضيفا على بركان في 19 مايو في مباراة الذهاب.

وفي سياق آخر، أفاد حسين بأن تجديد ملعب الإسكندرية سينتهي بعد 3 أيام مشيرا "الاستاد سيكون تحفة معمارية يفتخر به الجميع في كأس إفريقيا".

ويستضيف ملعب الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية في كأس إفريقيا والتي تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

وتنطلق البطولة في مصر بداية من 21 يونيو بمباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي في ملعب القاهرة.

طالع أيضا

تقرير: لامبارد مدرب تشيلسي الجديد

لاعب بركان: نسعى لحسم لقب الكونفدرالية من مباراة الذهاب

تقرير: ليفربول سيحرم من 17 مليون إسترليني إذا رحل كوتينيو عن برشلونة

تقرير: مدير مارسيليا رشح تريزيجيه للمدرب منذ أشهر

أهداف صلاح ولاعب أرسنال الأكثر تأثيرا في الدوري

حكايات في رمضان - كاريمبو.. بطل العالم

الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاسارتي يستشهد بـ بنزيمة للحديث عن أزارو ويُصرح: مواجهة الزمالك بعد أمم إفريقيا؟ لن أتحدث عن فرضيات 5 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟ 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: لاسارتي يفضل عدم تأجيل مواجهة الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: نواجه ما حدث لمانشستر سيتي وليفربول 5 ساعة | الدوري المصري
علي ماهر مبررا الخسارة أمام الأهلي: أهدرنا فعوقبنا 5 ساعة | الدوري المصري
يوسف: تبديلات لاسارتي دائما هجومية.. وهذه مكاسبنا من لقاء إنبي 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 2 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

قد ينال إعجابك