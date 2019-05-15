بالفيديو - مهاجم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 12:49

كتب : إسلام أحمد

ويليام مينديتا

رفض مهاجم أولمبيا احتساب ركلة جزاء لفريقه معدلا قرار الحكم أمام ريفر بليت ضمن مواجهات الدوري الباراجوياني.

المباراة التي جمعت بطل مرحلة أبرتورا الدوري الباراجوياني شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح أولمبيا.

الحكم احتسب القرار بداعي لمسة يد على مدافع ريفر بليت، وسط اعتراضات من زملائه، ليعترف المهاجم ويليام مينديتا بإن الكرة لمست يده هو وليس المدافع.

أخبار متعلقة

ليفربول يلغي حفله السنوي لهذا السبب المحمدي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي والداخلية الأهلي يكشف جاهزية عمرو جمال للمشاركة عقب مواجهة إنبي.. وفحص طبي للشيخ ولطفي تقرير: ساري يقترب من الرحيل عن تشيلسي.. و3 وجهات إيطالية محتملة‎

ليلغى الحكم ركلة الجزاء وتظل النتيجة التعادل سائدة بهدف لكل فريق بعد تقدم ويليام في بداية اللقاء بهدف لفريقه.

المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين بعدما خطف المهاجم المخضرم روكي سانتا كروز والذي سبق له تمثيل بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، هدف التعادل لصالح أولمبيا ليظل فريقه دون خسارة.

هدف سانتا كروز رفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين يليه ويليام برصيد 10 أهداف.

ويعد أولمبيا الأكثر تتويجا باللقب في الدوري البارجواياني برصيد 42.

اقرأ أيضا:

المسابقات تعلن القرار النهائي: الأهلي وإنبي في بتروسبورت

قوائم إفريقيا - أجايي في قائمة انتظار نيجيريا.. وعودة القائد ميكيل

كيف تشاهد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

كوليبالي ينضم لكارتيرون في الرجاء

خبر في الجول – تضاؤل فرص بوطيب في اللحاق بنهائي الكونفدرالية

عامر حسين يرد عبر في الجول بالمستندات: كل الأندية لدي سواسية.. لا أرد إلا بالعمل

أولمبيا الباراجواي سانتا كروز

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – حازم إمام يسافر مع الزمالك إلى المغرب 2 دقيقة | إفريقيا
سكاي: كل شيء تم.. يوفيتش يوقع على عقود انضمامه لـ ريال مدريد بـ 60 مليون يورو 8 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد 3 ساعة | إفريقيا
تقرير: ليفربول يكافئ مهاجمه بعقد جديد 4 ساعة | أوروبا
رسميا - إصابة تير شتيجن.. واحتمالية لحاقه بنهائي كأس الملك ضعيفة 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير: ليفربول خسر 5 ملايين استرليني بسبب الفوز على برشلونة 2 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

قد ينال إعجابك