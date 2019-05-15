بالفيديو - مهاجم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه

رفض مهاجم أولمبيا احتساب ركلة جزاء لفريقه معدلا قرار الحكم أمام ريفر بليت ضمن مواجهات الدوري الباراجوياني.

المباراة التي جمعت بطل مرحلة أبرتورا الدوري الباراجوياني شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح أولمبيا.

الحكم احتسب القرار بداعي لمسة يد على مدافع ريفر بليت، وسط اعتراضات من زملائه، ليعترف المهاجم ويليام مينديتا بإن الكرة لمست يده هو وليس المدافع.

ليلغى الحكم ركلة الجزاء وتظل النتيجة التعادل سائدة بهدف لكل فريق بعد تقدم ويليام في بداية اللقاء بهدف لفريقه.

FAIR PLAY Árbitro cobra penal para Olimpia pero William Mendieta le dice al mismo, que él fué el que tocó con la mano. pic.twitter.com/i1RUDwy2b2 — edson (@edsonirra) May 14, 2019

المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين بعدما خطف المهاجم المخضرم روكي سانتا كروز والذي سبق له تمثيل بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، هدف التعادل لصالح أولمبيا ليظل فريقه دون خسارة.

هدف سانتا كروز رفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين يليه ويليام برصيد 10 أهداف.

ويعد أولمبيا الأكثر تتويجا باللقب في الدوري البارجواياني برصيد 42.

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