ليفربول يلغي حفله السنوي لهذا السبب

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

ليفربول - صلاح

قرر نادي ليفربول إلغاء حفله السنوي لتكريم أفضل لاعبي الفريق الذي كان من المفترض تنظيمه مع الجماهير بسبب موقف الفريق من المنافسة على الألقاب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونافس الريدز على بطولتين هذا الموسم، الاولى كانت الدوري الإنجليزي الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة، ودوري الأبطال، والذي يخوض النهائي أمام توتنام مطلع الشهر المقبل.

ضيق الوقت تسبب في إلغاء الحفل، فمن المعتاد أن يقام الحفل سنويا قبل أو بعد المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد، مع إصرار يورجن كلوب على التركيز بشكل كامل على مساعي النادي في التتويج بلقب هذا الموسم.

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ومُنح لاعبو ليفربول عدة أيام كراحة هذا الأسبوع قبل معسكر التدريب الأسبوع المقبل في إسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يستطيع نادي ليفربول إقامة الحفل عقب نهائي دوري الأبطال، لأن هناك فترة توقف دولي ستبدأ بعد المباراة.

يذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح حصد جائزتين في حفل الموسم الماضي، وهما أفضل لاعبي الريدز باختيار اللاعبين وأخرى باختيار الجماهير.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في لقاء توتنام من هنا

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