محمد فرج يفتتح المشاركة المصرية ببطولة العالم للتايكوندو بالفوز على لاعب إسرائيل

نجح محمد فرج لاعب منتخب مصر للتايكوندو في افتتاح مشوار البعثة المصرية بتحقيق الفوز على بار ريوبين لاعب إسرائيل في الدور الأول من منافسات وزن تحت 58 كجم ببطولة العالم.

وتقام بطولة العالم للتايكوندو في مدينة مانشستر الإنجليزية بالفترة من 15 إلى 19 بشهر مايو الجاري.

وتغلب فرج على لاعب إسرائيل في الدور الأول بنتيجة 33-14 ليتأهل إلى دور الـ32.

وينتظر فرج الفائز من مواجهة الفيليبي ديز تشافيز واليوناني إليفيريوس فاكينوس لمواجهته بالدور المقبل، على أن تختتم منافسات وزن تحت 58 كجم حتى الدور قبل النهائي وتقام المباريات النهائية غدا الخميس.

وتشارك مصر في بطولة العالم المقامة بمدينة مانشستر بـ 10 لاعبين على رأسهم سيف عيسى وهداية ملاك.

ويمثل مصر بجانب محمد فرج كل من عبد الرحمن وائل وسيف عيسى وروان رفاعي ونور حسين ومحمد فرج ومحمد أيمن ومعاذ نبيل وأحمد وائل، كما يلتحق بالبعثة هداية ملاك ورضوى رضا من المعسكر المقام بصربيا.

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