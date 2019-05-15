هازارد يتفوق على صلاح ويقتنص جائزة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

تفوق إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي على نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ونجح في اعتلاء قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بنهاية الموسم.

هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين خسر المنافسة مع زميله السابق إيدين هازارد نجم تشيلسي الذي فاز بالسباق بعد صراع مع صلاح طوال الموسم.

وحل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث تلاه ساديو ماني هداف الريدز وسيرجيو أجويرو مهاجم سيتي ثم حل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز السادس.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

وسجل صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 22 هدفا وصنع 8 ليحتل المركز الثاني بين أفضل 11 لاعبا في البريميرليج حتى الوقت الحالي.

إيدن هازارد نجم تشيلسي استغل الفترة التي غاب فيها صلاح عن التألق ليعتلي صدارة الترتيب، لكن استفاقة صلاح في الجولات الأخيرة جعلته منافسا قويا.

حول التألق في المباريات الأخيرة تواجد الدولي المصري في المركز الأول، فقد سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال شهر أبريل.

ليفربول أنهى الموسم في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 26 هدفا، 22 في الدوري الإنجليزي و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ويمكنه زيادة هذا الرصيد حين يشارك في نهائي دوري الأبطال ضد توتنام مطلع الشهر المقبل.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في لقاء توتنام من هنا

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