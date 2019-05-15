بالفيديو – محاولات هجومية للمحمدي.. قتال دفاعي لحجازي وركلة ترجيح مهدرة في ملخص لمساتهما

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 00:08

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أحمد حجازي

في الصراع المصري في الملاعب الإنجليزي انتصر أحمد المحمدي على أحمد حجازي وطار رفقة فريقه أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للبريميرليج.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

وبذلك سيبقى وست بروميتش في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة مشاركة المحمدي فيها منذ البداية حتى خروجه في الدقيقة 113 للإصابة.

أما أحمد حجازي فخاض المباراة بأكملها وفي ركلات الترجيح أهدر ركلة.

وانتصر أستون فيلا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح على وست بروميتش بعدما تعادلا في مجموع المباراتين بهدفين لكل منهما.

شاهد ملخص لمسات المحمدي

شاهد ملخص لمسات حجازي

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المحمدي حجازي أستون فيلا وست بروميتش

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