بالفيديو – في لقاء ماراثوني.. حجازي يهدر ركلة ترجيح وأستون فيلا إلى نهائي تصفيات البريميرليج

تأهل أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للبريميرليج عقب تغلبه بركلات الترجيح على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 4-3 رغم الهزيمة في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف دون رد.

وحل أستون فيلا ضيفا على وست بروميتش لملاقاته في إطار إياب نصف نهائي ملحق التصفيات بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف.

ونجح وست بروميتش في رد الهزيمة بعدما فاز بهدف دون رد سجله كريج داوسون في الدقيقة 29.

ذلك قبل أن يتعرض كريس برنت لاعب وست بروميتش للطرد عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 80.

وفي التصفيات لا يحتسب الهدف خارج الأرض بهدفين لذا لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي شهدت إهدار وست بروميتش لركلتين أحدهما كان من أحمد حجازي.

فيما لم يسدد أحمد المحمدي أي ركلة لأستون فيلا إذ تم استبداله للإصابة في الدقيقة 113.

وشارك حجازي والمحمدي في المباراة منذ البداية حتى استبدال الأخير.

وبذلك ينتظر أستون فيلا ملاقاة الفائز من ليدز يونايتد ودربي كاونتي في نهائي التصفيات الذي يقام في ملعب ويمبلي في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

شاهد ركلات الترجيح

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