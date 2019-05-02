مباراة ليفربول هي الأكبر في الحضور الجماهيري بملعب برشلونة
الخميس، 02 مايو 2019 - 20:47
كتب : FilGoal
شهدت مباراة برشلونة وليفربول أكبر حضور جماهيري في ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.
وانتصر برشلونة بثلاثية نظيفة على ضيفه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (التفاصيل).
وحضر 98299 مشجعا في المباراة التي شهدت تألق ليونيل ميسي بتسجيل هدفين.
الحضور الجماهيري في هذه المباراة تفوق على كل المباريات التي شهدت حضورا كبيرا، مثل مباراة يونايتد التي حضرها 96708 مشجع، ولقاء ريال مدريد الذي حضره 93265 مشجعا.
🔝 أكبر حضور جماهيري هذا الموسم 🏟
1⃣. Barça v Liverpool: 98,299
2⃣. Barça v United: 96,708
3⃣. Barça v Real Madrid: 93,265
4⃣. Barça v Espanyol: 92,795
5⃣. Barça v Atletico Madrid: 92,453 pic.twitter.com/XgsoPPw34y— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 2, 2019
وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.
ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في المواجهات المتبقية في الموسم من هنا
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