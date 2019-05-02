مباراة ليفربول هي الأكبر في الحضور الجماهيري بملعب برشلونة

شهدت مباراة برشلونة وليفربول أكبر حضور جماهيري في ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وانتصر برشلونة بثلاثية نظيفة على ضيفه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (التفاصيل).

وحضر 98299 مشجعا في المباراة التي شهدت تألق ليونيل ميسي بتسجيل هدفين.

الحضور الجماهيري في هذه المباراة تفوق على كل المباريات التي شهدت حضورا كبيرا، مثل مباراة يونايتد التي حضرها 96708 مشجع، ولقاء ريال مدريد الذي حضره 93265 مشجعا.

🔝 أكبر حضور جماهيري هذا الموسم 🏟 1⃣. Barça v Liverpool: 98,299 2⃣. Barça v United: 96,708 3⃣. Barça v Real Madrid: 93,265 4⃣. Barça v Espanyol: 92,795 5⃣. Barça v Atletico Madrid: 92,453 pic.twitter.com/XgsoPPw34y — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 2, 2019

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في المواجهات المتبقية في الموسم من هنا

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