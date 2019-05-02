مباراة ليفربول هي الأكبر في الحضور الجماهيري بملعب برشلونة

الخميس، 02 مايو 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي قبل تسجيل هدفه في ليفربول

شهدت مباراة برشلونة وليفربول أكبر حضور جماهيري في ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وانتصر برشلونة بثلاثية نظيفة على ضيفه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (التفاصيل).

وحضر 98299 مشجعا في المباراة التي شهدت تألق ليونيل ميسي بتسجيل هدفين.

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الحضور الجماهيري في هذه المباراة تفوق على كل المباريات التي شهدت حضورا كبيرا، مثل مباراة يونايتد التي حضرها 96708 مشجع، ولقاء ريال مدريد الذي حضره 93265 مشجعا.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في المواجهات المتبقية في الموسم من هنا

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