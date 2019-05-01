بالفيديو - الليلة ليلتك يا ميسي.. برشلونة يقهر ليفربول بثلاثية بمشاركة صلاح

في ليلة تاريخية، قاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفربول يوم الاربعاء وضع بها قدما للبلوجرانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك نجمنا المصري محمد صلاح في المباراة كاملة وكان مصدر الخطورة الأكبر لليفربول، لكنه لم يتمكن من هز الشباك في أكثر من مناسبة.

وشهدت المباراة وصول ميسي لهدفه رقم 600 بقميص برشلونة.

لقاء ملتهب

الخطورة الأولى جاءت من راكيتيتش الذي تبادل الكرة مع فيليبي كوتينيو واقتحم منطقة الجزاء لكنه جويل ماتيب أنقذ الموقف في الدقيقة الثالثة.

ظهر صلاح في أكثر من لقطة في الربع ساعة الأولى، لكن المرة الأبرز كانت حين راوغ جوردي ألبا وانطلق من منتصف الملعب ومر من كل من يقابله قبل أن يمرر الكرة لماني لكن دفاع برشلونة أنهى الموقف بسلام.

ورد كوتينيو بتسديدة ذهبت ليد أليسون بعد انطلاقة من ميسي.

الدولي المصري كان أبرز لاعبي الريدز في أول 20 دقيقة، فقد فاز بكل الصراعات الثنائية التي دخل فيها.

Mohamed Salah completed six take-ons in the first 20 minutes at Camp Nou, more than any opposition player has managed against Barcelona in a single #UCL game this season. Camp Nou is already his dancefloor. ⚡️ pic.twitter.com/IeeR9BJUl1 — Squawka Football (@Squawka) May 1, 2019

اضطر يورجن كلوب لإجراء أول تبديل حين دفع بجوردن هندرسون بدلا من المصاب نابي كيتا في الدقيقة 22.

وحين انتصف الشوط الأول هدد ليفربول مرمى برشلونة بهجمة كان بطلها ماني الذي لعبها لأندي روبرتسون فلعبها الأخير عرضية لكن جوردي ألبا سبق صلاح في الوصول للكرة.

بعدها لعب ألبا عرضية رائعة قابلها لويس سواريز بلمسة جميلة في شباك ليفربول فريقه السابق بالدقيقة 26.

🗣"انا ممتن لليفربول لكل ما قدموه لي، لكن حينما أتواجد على أرضية الملعب لن يكون هناك أي صداقة ولا أي تفكير في اللحظات الجميلة بل سأدافع عن برشلونة بكل الفخر وساحتفل في حال تسجيلي لهدف". - لويس سواريز قبل المباراة سجل✅ احتفل✅#ليلة_الأبطال🏆 pic.twitter.com/DiJUSMe5zR — FilGoal (@FilGoal) May 1, 2019

وأهدر ماني هدفا سهلا حين سبق مدافعي برشلونة وقابل تمريرة هندرسون بتسديدة علت العارضة.

لم تشهد العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول أي خطورة على المرمى هنا أو هناك.

Most take-ons completed in the first half at Camp Nou: 🔴 Mohamed Salah (6) 🔵 Lionel Messi (5) The left-footers causing some serious problems. 💨 pic.twitter.com/U33tiBXfc0 — Squawka Football (@Squawka) May 1, 2019

وشهدت الدقيقة الاولى من الشوط الثاني أول تسديدة حقيقية لليفربول على مرمى برشلونة جاءت من جيمس ميلنر لكن أندري تير شتيجن كان لها بالمرصاد.

محاولة أولى لليفربول في الشوط الثاني لكن تير شتيغن يتألق في إبعاد الخطر..#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/bFCffkkwij — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019

استمر تألق الحارس الألماني حين منع صلاح من التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 53.

انطلق صلاح من الجبهة اليمنى ومرر كرة حريرية لميلنر الذي سددها في يد حارس برشلونة.

شعر أرنستو فالفيردي بخطورة الريدز فدفع بنيلسون سيميدو بدلا من كوتينيو بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

بدأت خطورة برشلونة بالظهور بعد دقائق حين انفرد سواريز لكن ماتيب تصدى له ومنعه من التسديد.

قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء جاء الدور على ميسي ليعاقب ليفربول على إهدار الفرص بتسجيل الهدف الثاني حين استغل تسديدة سواريز التي عادت إلي الساحر الأرجنتيني ليسكنها الشباك.

كان ليفربول هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي صمد في وجه ميسي بدوري الأبطال.

وأخيرا قرر كلوب الدفع بفيرمينو بدلا من فينالدوم في الدقائق الـ12 الأخيرة.

لكن ميسي قتل حظوظ ليفربول بهدف مدهش من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 82، وكتب به التاريخ فهو الهدف رقم 600 له مع الفريق الكتالوني.

ورفض القدر أن يتوج صلاح مجهوده في المباراة بهدف، عندما وقف القائم في وجه تسديدته بالدقيقة 84.

كاد سواريز أن يضع القدم الثانية لبرشلونة في النهائي لكنه أهدر هجمة مرتدة انطلق فيها 3 لاعبين على أندي روبرتسون بمفرده.











































































































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