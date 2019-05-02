خاص طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إنقاذ جيرالدو وسبب فقدان الذاكرة المؤقت

الخميس، 02 مايو 2019 - 12:59

كتب : أحمد الخولي

إصابة جيرالدو

كشف خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل عملية إنقاذ الأنجولي جيرالدو دي كوستا جناح الفريق الذي تعرض لإرتجاج في المخ أدي الي إغماء وفقدان مؤقت في الذاكرة.

جيرالدو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان جيرالدو قد تعرض لإصابة قوية مع نهاية الشوط الأول في لقطة هدف وليد أزارو في طلائع الجيش بعد اصطدام قدم محمد بسام حارس مرمى الجيش برأس اللاعب الأنجولي.

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

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وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما حدث هو أن اصطدام جيرالدو بمحمد بسام أدى إلى ارتجاج في المخ وإغماء".

وأوضح خالد محمود "أي صدمة في الرأس تكون مثل الحاسب الآلي (الكومبيوتر)، إذ يحدث توقف لوظائف المخ ثم يبدأ الجهاز العصبي يستعيد نشاطه رويدا رويدا".

وتابع طبيب الأهلي "بدأ العلاج بتنبيه سريع للجهاز العصبي ثم منع اللسان من البلع والسقوط في الحلق ثم بدأت عملية الإفاقة بشكل كامل".

وبسؤاله عن سبب عدم استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى قال خالد محمود: "هذه النقطة تتوقف على مدى استجابة الحالة للإسعافات الخاصة بنا، ومع جيرالدو كان هناك تعافي كامل".

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته "جيرالدو يخضع للمتابعة مع تناول بعض العقاقير الطبية، ويمكنه المشاركة في تدريبات اليوم الخميس لكنه سيعامل مثل باقي زملائه الذين شاركوا أمام طلائع الجيش ويكتفي بالاستشفاء فقط".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 29 بالدوري المصري.

وكان جيرالدو قد صنع الهدف الأول للأهلي أمام طلائع الجيش والذي أحرزه المهاجم المغربي وليد أزارو.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري مع بيراميدز برصيد 64 نقطة لكل منهما، ولكن للأهلي مباراتين مؤجلتين.

ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام النجوم؟

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