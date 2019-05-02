صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن ميسي بعد دك ليفربول

تسابقت الصحف الإنجليزية في مدح ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول وضع بها قدما للبلوجرانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في ليلة تاريخية كان بطلها ليونيل ميسي الذي سجل هدفين ووصل لهدفه رقم 600.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها ميسي بكل تأكيد.

تيليجراف: المايسترو ميسي

مترو: العبث

نجم برشلونة يعاقب ليفربول على الفرص المهدرة

تايمز: ميسي الساحر

ستار: ميسي يضرب كلوب بعنف

الأرجنتيني يسجل هدفه رقم 600 ليقتل الريدز

إكسبرس: عبقرية خالصة

ميسي يسجل هدفا رائعا ليدفن ليفربول

أي سبورت: هدف ميسي رقم 600 يهزم ليفربول

ميرور: عبقرية ميسي

لمدة ساعة كان رجال كلوب الأخطر، قبل أن نشاهد الهدف رقم 599 والهدف رقم 600

جارديان: من كوكب آخر

هدف ميسي رقم 600 يسقط ليفربول غير المحظوظ

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