صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن ميسي بعد دك ليفربول

الخميس، 02 مايو 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

احتفال ميسي بهدفه أمام ليفربول

تسابقت الصحف الإنجليزية في مدح ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول وضع بها قدما للبلوجرانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في ليلة تاريخية كان بطلها ليونيل ميسي الذي سجل هدفين ووصل لهدفه رقم 600.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها ميسي بكل تأكيد.

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