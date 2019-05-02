المسابقات تخاطب 4 أندية لإبعاد مبارياتها عن لقاء الزمالك والنجم الساحلي

رحب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتعديل موعد بعض المباريات حتى لا تتعارض مع لقاء الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وصرح حسين عبر برنامج كورة كل يوم: "ستقام يوم الأحد المقبل مباراة مهمة وجماهيرية بين المصري وبيراميدز في الدوري، وكذلك الاتحاد والإسماعيلي بدور الثمانية لكأس مصر، ثم الأهلي والنجوم في لقاء مؤجل بالدوري، بينما يلتقي الزمالك الساعة 9 مساء مع النجم الساحلي في سوسة".

وأضاف: "أنا مثل أي مشجع أريد متابعة كل المباريات، أعتقد أن الأهلي لن يمانع اللعب الساعة 7 مساءً، بينما سأخاطب أندية بيراميدز والمصري والإسماعيلي والاتحاد لتعديل موعد مبارياتها في نفس اليوم".

وشدد: "لا يمكن ترحيل أي مباراة أو تأجيلها ليوم إضافي، لأن شهر رمضان سيبدأ يوم الاثنين المقبل بخلاف ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة".

وأشار: "سأفتح حوارا مع الأندية الأربعة ونتطلع أن نصل لاتفاق يرضي الجميع".

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