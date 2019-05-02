عامر حسين: إلغاء الكأس صعب.. وهناك اقتراح لإقامة مباراتي سوبر 2018 و2019

أغلق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الباب أمام إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم.

وأشار حسين عبر برنامج "كورة كل يوم": "إلغاء كأس مصر صعب، البطولة ستستكمل بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا".

واستدرك: "أما بخصوص إمكانية انضمام أو رحيل لاعبين عن أنديتهم، فإن القيد أمره سهل، وسبق أن تعرضنا لمواقف أخرى مشابهة في السنوات الأخيرة، والأمر سيكون بيد عضوي المجلس مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد، وبالتأكيد سيصلان لحل".

وبخصوص مصير مباراة السوبر، رد رئيس لجنة المسابقات: "من المفترض أنها مباراة شرفية، لكنها انقلبت إلى مباراة جدية".

وواصل: "من الممكن إقامة مباراة السوبر الأولى بين الأهلي والزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما تقام البطولة الثانية التي تخص الموسم الجاري بين الدورين في العام الجديد".

وأتم تصريحاته: "هذه مجرد اقتراحات وأفكار، ولكنها كلها تتوقف على موعد انتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري".

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