خاص إسلام جمال لـ في الجول عن احتفاله أمام الأهلي: تمنيت عرقلتهم لصالح الزمالك

الخميس، 02 مايو 2019 - 19:03

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - الجيش

تحدث إسلام جمال مدافع طلائع الجيش عن طريقة احتفاله أمام الأهلي، بإشارة الـ"سهم".

الأهلي انتصر في الوقت القاتل على طلائع الجيش بفضل قذيفة علي معلول التي أنهت لقاء الجولة الـ 31 بفوز المارد الأحمر 2-1. (طالع التفاصيل)

إسلام جمال سجل هدف الجيش الوحيد في الدقيقة 55 من علامة الجزاء.

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وقال إسلام جمال: "أنا لاعب في صفوف الزمالك وألعب في طلائع الجيش على سبيل الإعارة ولم أتعمد مضايقة جماهير الأهلي باحتفالي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "احتفالي بالسهم لأنني تمنيت عرقلة الأهلي لصالح الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي هو منافس الزمالك وتسجيلي يعني عرقلته وافتقاده لنقطتين وهذا سيكون إيجابيا لـ الزمالك وهذا ما تمنيته".

وواصل "لم يتحدث معي أي مسؤول من طلائع الجيش عن احتفالي، فهم يعلمون جيدا أنني معار من الزمالك وسأعود نهاية الموسم".

وتابع "لا أشعل بالي بما يُدار على مواقع التواصل الاجتماعي ولم أرد على أي أحد سبني وهاجمني".

ولعب إسلام جمال 18 مباراة في الدوري هذا الموسم بقميص طلائع الجيش ونجح في التسجيل مرتين.

فوز الأهلي على الطلائع أوصله للنقطة 64 في صدارة الدوري من 28 مباراة بالتساوي مع بيراميدز الذي لعب 30 مباراة.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ 13.

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