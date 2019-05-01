في توقيته المفضل.. قذيفة معلول في الـ+90 تمنح الأهلي فوزا مثيرا على الطلائع وتشعل قمة الدوري

انتظر كثيرا إلى أن جاء الوقت المحبب له في الـ+90 ليسجل الأهلي هدفا قاتلا ويحقق فوزا مثيرا على طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.

قذيفة في الـ+90 من النجم علي معلول قادت الأهلي للفوز على الطلائع بهدفين لهدف، وهو السيناريو الذي تكرر أمام الاتحاد السكندري أيضا بقدم الظهير الأيسر التونسي.

فوز هام أوصل الأهلي إلى النقطة 64 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بالتساوي في النقاط مع بيراميدز المتصدر.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13.

الأهلي تقدم على طلائع الجيش في الدقيقة 44 بهدف للمهاجم المغربي وليد أزارو، ثم تعادل الطلائع في الدقيقة 55 من ركلة جزاء نفذها إسلام جمال، قبل أن يسجل معلول هدف فوز المارد الأحمر في الدقيقة 90.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الفريقين وظهرت خطورة الأهلي على المرمى في الدقيقة 20 بعدما لعب السولية عرضية أرضية من ناحية اليسار قابلها وليد أزارو بتسديدة ذهبت خارج الملعب.

ثم انطلق رمضان صبحي من الناحية اليسرى وحصل على ركلة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء تقدم صالح جمعة لتنفيذها وسدد كرة اصطدمت بالعارضة وذهبت بعيدا في فرصة خطيرة كادت تمنح الأهلي الهدف الأول.

وواصل الأهلي الضغط على الطلائع وسدد وليد أزارو بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار قائم محمد بسام حارس الجيش.

هجمة خطيرة أخرى للأهلي كانت في الدقيقة 42 عندما توغل علي معلول من الناحية اليسرى ولعب عرضية وصلت إلى جيرالدو الذي سدد بالقدم اليمنى لكن أحمد سمير أبعد الكرة من على خط المرمى إلى ركنية.

وتوجه معلول لتنفيذ الركنية لتصل إلى حمدي فتحي أمام المرمى لكنه يخطئ في تسديد الكرة ليمسك بها محمد بسام.

وجاءت الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول بالخبر السار للأهلي والهدف الأول بتمريرة طولية من صالح جمعة إلى جيرالدو الذي اصطدم مع محمد بسام وأوصل الكرة إلى أزارو أمام الشباك الخالية ليضعها في المرمى.

اصطدام اللاعب الأنجولي جيرالدو بالحارس محمد بسام جعله يتعرض لإصابة قوية ليخرج بين شوطي المباراة ويشارك بدلا منه حسين الشحات مع انطلاق الشوط الثاني.

مع بداية الشوط الثاني بادر طلائع الجيش بالهجوم وتهديد مرمى الأهلي ليحصل الفريق العسكري على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة أيمن أشرف لمصطفى محمد.

وتقدم إسلام جمال ليسدد ركلة الجزاء بنجاح ويسجل منها هدف التعادل لطلائع الجيش.

الأهلي عاد للهجوم في محاولات لتسجيل الهدف الثاني وانطلق أحمد فتحي من ناحية اليمين ليتدخل معه تالا نداي لاعب الطلائع داخل منطقة الجزاء بقوة ليحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 63.

لكن علي معلول تقدم لتسديد الركلة ليتصدى لها محمد بسام ويهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

واستمر الأهلي في محاولات الهجوم واخترق حسين الشحات من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية قابلها عمرو السولية أمام المرمى بتسديدة مرت أعلى العارضة.

الأمور اشتعلت بشكل أكبر بعدما تدخل تالا نداي بقوة على صالح جمعة ليخرج الحكم محمود عاشور البطاقة الصفراء للثنائي ليكون الإنذار الثاني للاعب طلائع الجيش ويخرج من المباراة مطرودا في الدقيقة 73.

ودفع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بالتغيير الثاني بنزول جونيور أجايي بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 75.

ثم دخل وليد سليمان في التغيير الثالث للأهلي بدلا من المدافع ياسر إبراهيم، وفور دخوله سدد بقوة في الدقيقة 86 لكن محمد بسام تصدى للكرة.

المحاولات استمرت واخترق رمضان من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها وليد أزارو برأسية مرت أعلى العارضة في فرصة مهدرة أخرى للأحمر.

إلى أن جاءت الدقيقة 90 المحببة للأهلي بالخبر السار وبالهدف الثاني الذي سجله الظهير الأيسر التونسي علي معلول بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية استقرت في شباك محمد بسام.