رسميا - لجنة المسابقات تعدل موعد مباراة النجوم والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل موعد مباراة النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 للدوري الممتاز والمقرر لها الأحد.

وتقام المباراة في السابعة مساء بدلا من الثامنة والربع وتلعب كما هي على ملعب بتروسبورت.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أعلن في تصريحات تليفزيونية عن إمكانية تعديل موعد مباريات الأحد المقبل من أجل السماح للمشاهد بمتابعة جميع المباريات وعدم التعارض مع مباراة الزمالك والنجم الساحلي.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

كما قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الإسماعيلي والاتحاد في نفس اليوم ضمن مباريات ربع النهائي لبطولة كأس مصر بدون حضور جماهيري.

وقررت اللجنة إقامة المباراة على ملعب المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء.

ويلعب بيراميدز أمام المصري في الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم الأحد المقبل.

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