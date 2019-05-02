مدير الكرة بالإسماعيلي لـ في الجول: سأعيد التفاوض مع بامبو للتجديد

الخميس، 02 مايو 2019 - 12:36

كتب : ياسر الشريف

كريم بامبو

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أنه سيعيد فتح باب التفاوض مع كريم بامبو جناح الفريق من أجل تجديد تعاقده؟

كريم بامبو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وينتهي تعاقد بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "بامبو يعتبر أحد اللاعبين الأساسيين والذي نعتمد عليه في الفريق".

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وتابع المنياوي "نحتاج بامبو لفترة أخرى ولذلك سأقوم بفتح باب التجديد معه من جديد".

وأتم المنياوي تصريحاته "أعلم أن بامبو لم يوقع لأي نادي حتى الآن طبقا لتأكيداته بالنسبة لي وبذلك أقدم على تلك الخطوة وأتمنى أن تتنهي بتجديد تعاقده".

ولعب كريم بامبو مع الإسماعيلي هذا الموسم في 30 مباراة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف واحد.

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