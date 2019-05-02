مران الأهلي - مروان محسن يكتفي بالتأهيل.. وانتظام عاشور وتدريبات استشفائية لجيرالدو

الخميس، 02 مايو 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

تدريبات الأهلي

اكتفى مروان محسن مهاجم الأهلي بتدريبات تأهيلية في "الجيم" على هامش مران الفريق الجماعي.

مروان محسن

النادي : الأهلي

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس بدون راحة بعد الفوز أمس الأربعاء على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين لدراسة نقاط قوة وضعف فريق النجوم.

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ويلعب الأهلي أمام النجوم مساء الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 29 من مسابقة الدوري.

واجتمع جيرالدو مع طبيب الفريق خالد محمود قبل أن يؤدي تدريبات استشفائية في الجيم بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش.

وتعرض جيرالدو لاصطدام قوي في الرأس مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ليفقد الأنجولي الوعي ويتعرض لفقدان مؤقت في الذاكرة.

كما خاض باقي اللاعبين الأساسيين لمباراة أمس أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية.

واكتفى الثنائي أحمد علاء وعمرو جمال بالجري حول الملعب ثم تأهيل مع طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي.

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