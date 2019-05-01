مؤتمر لاسارتي: كان يجب أن نفوز على الطلائع لنتخلص من التوتر

"كان يجب أن نحقق الفوز على طلائع الجيش لنتخلص من التوتر".. هكذا وصف مارتين لاسارتي فوز الأهلي على الطلائع في الـ+90.

الأهلي حقق فوزا مثيرا على طلائع الجيش بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري ليصل إلى النقطة 64 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبالتساوي مع بيراميدز المتصدر.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة الطلائع من المباريات الصعبة نظرا لأن المنافس دافع أمامنا بشكل جيد وانتظر فرصة لتسجيل الهدف واستغل خطأ الدفاع وحصل على ركلة جزاء".

وأوضح "في المقابل لم نستغل ركلة الجزاء التي حصلنا عليها وأيضا الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا أمام مرمى طلائع الجيش".

المدير الفني الأوروجواياني أكمل "لكننا لم نستسلم واستطعنا تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بسبب الاجتهاد واللعب بروح عالية حتى النهاية".

واستمر في تصريحاته "علي معلول لم يكن موفقا في ركلة الجزاء ولكنه سجل هدف الفوز وهذه النتيجة عادلة تماما والانتصار مستحقا لنا".

وشرح لاسارتي "التوتر سيطر على اللاعبين بشكل كبير في المباراة وجعل المواجهة صعبة وكان يجب أن نسيطر على هذه الحالة ونتخلص منها بتسجيل الهدف الثاني وتحقيق الفوز".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال لاسارتي "يتبقى أمامنا 18 نقطة سنلعب لحصدهم جميعا، وبالتأكيد كل فريق ينافس على اللقب يريد أن يفعل مثلنا ويحصد النقاط".

وأتم تصريحاته بالحديث عن وليد سليمان قائلا "وليد لاعبا كبيرا وضمه لقائمة المباراة من أجل أن يشارك في بعض الدقائق وبالفعل استطاع إظهار موهبته وإمكانياته الكبيرة، وفي المرحلة المقبلة سنعمل على إعداده بشكل أفضل ليصل إلى مستواه المعروف".

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