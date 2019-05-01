الأهلي: جيرالدو عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة.. لكن حالته مستقرة الآن

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

إصابة جيرالدو

كشف مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن معاناة المحترف الأنجولي جيرالدو من فقدان مؤقت في الذاكرة بعد اصطدامه القوي خلال مواجهة طلائع الجيش.

وقام الأهلي باستبدال جيرالدو بين شوطي المباراة بعد إصابته القوية من اصطدام مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

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وقال لاسارتي في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: "كشف طبيب الفريق على جيرالدو بين الشوطين، واتخذنا قرارنا باستمراره لكن عانى من آلام في الرأس".

وتابع "في تلك اللحظة فضل الطبيب تغيير اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة وإراحة جيرالدو".

وعن حالته الحالية أوضح لاسارتي "هو أفضل الآن وحالته مستقرة، فقط عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة".

وأتم حديثه "جيرالدو لا يتذكر أي شيء عن الإصابة أو أحداث المباراة لكن حالته مستقرة".

وقام جيرالدو بصناعة الهدف الأول للأهلي بتمريرة رأسية لوليد أزارو لكن محمد بسام اصطدم بقدمه في وجه المحترف الأنجولي ليسقط على أرض الملعب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة بالتساوي مع بيراميدز، وللأحمر مباراتين مؤجلتين.

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