الأهلي: جيرالدو عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة.. لكن حالته مستقرة الآن

كشف مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن معاناة المحترف الأنجولي جيرالدو من فقدان مؤقت في الذاكرة بعد اصطدامه القوي خلال مواجهة طلائع الجيش.

وقام الأهلي باستبدال جيرالدو بين شوطي المباراة بعد إصابته القوية من اصطدام مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وقال لاسارتي في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: "كشف طبيب الفريق على جيرالدو بين الشوطين، واتخذنا قرارنا باستمراره لكن عانى من آلام في الرأس".

وتابع "في تلك اللحظة فضل الطبيب تغيير اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة وإراحة جيرالدو".

وعن حالته الحالية أوضح لاسارتي "هو أفضل الآن وحالته مستقرة، فقط عانى من فقدان مؤقت في الذاكرة".

وأتم حديثه "جيرالدو لا يتذكر أي شيء عن الإصابة أو أحداث المباراة لكن حالته مستقرة".

وقام جيرالدو بصناعة الهدف الأول للأهلي بتمريرة رأسية لوليد أزارو لكن محمد بسام اصطدم بقدمه في وجه المحترف الأنجولي ليسقط على أرض الملعب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة بالتساوي مع بيراميدز، وللأحمر مباراتين مؤجلتين.

اقرأ أيضا:

معلول يعوض ركلة الجزاء الضائعة بهدف صاروخي من صناعة وليد سليمان

علاء عبد العال: حرام ما يحدث للداخلية.. هل قرأ اتحاد الكرة الفاتحة علينا؟

ألفيش: على الرغم من صداقتنا.. ما فعله نيمار غير مقبول

أزارو يسجل مع نهاية الشوط الأول وإصابة جيرالدو في لقطة الهدف

تقرير: سان جيرمان يُغري دي خيا براتب ضخم لإقناعه بالانضمام لهم