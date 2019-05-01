مدرب الطلائع غاضبا: استحقينا التعادل والحكم قرر عكس ذلك.. نظموا دوري من 3 فرق فقط

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 21:26

كتب : رامي جمال

لوك إيميل مدرب الجيش

شن لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش انتقادات لاذعة على محمود عاشور حكم لقاء فريقه أمام الأهلي وذلك عقب الهزيمة التي مُني بها.

وفاز الأهلي بصعوبة على طلائع الجيش بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب المكس.

وتحدث مدرب الطلائع لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة قائلا: "كنا نستحق التعادل لكن الحكم قرر عكس ذلك".

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وواصل "أهنئ كل لاعبي فريقي ظهرنا بشكل جيد ولسوء الحظ خطأين عوقبنا بسببهما خاصة بعد الطرد وكان الأمر صعبا بعدما كنا نلعب بـ10 لاعبين ضد 11".

وتابع موجها حديثه لاتحاد الكرة "هل ما حدث اليوم كان عادلا؟ أعرف أن ما حدث جيد من أجل المنافسة على الدوري وإن كان الأمر كذلك فلتنظموا دوري بثلاثة فرق فقط".

وأردف "الكل بإمكانه مشاهدة المباراة مرة أخرى والإعادة ليرى ماذا حدث لنا".

وأكمل "عقب هدف الأهلي الثاني وجدت بعض من لاعبيه البدلاء توجهوا لأرض الملعب وإلينا للاحتفال وهذا من المفترض ألا يحدث".

وعن ضغطه للأهلي في الشوط الثاني وإدراكه للتعادل قال: "غيرت طريقتي من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 ولكن كما قلت الحكم كان ضدنا".

أما عن موقف فريقه في الدوري وجمعه لـ34 نقطة واحتلاله للمركز الـ13 بعدما خاض 31 لقاء قال: "لسنا في موقف جيد على الإطلاق".

وأتم "في كل مباراة ينبغي علينا الفوز وجمع النقاط لتجنب الهبوط والآن نركز على لقاء بتروجيت فهو بمثابة مواجهة بست نقاط".

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