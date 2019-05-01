تشكيل الجيش - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 17:53

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - طلائع الجيش

أعلن لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الـ31 للدوري المصري.

ويقود مصطفى محمد هجوم الطلائع أمام المارد الأحمر في المباراة التي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كاملا كالآتي:

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المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد أبو المجد بوشا – إسلام جمال – علي الفيل – خالد سطوحي.

الوسط: محمد رزق – أحمد سامي – أحمد سمير – تالا نداي.

الهجوم: فرانك ستيفن – مصطفى محمد.

وكان مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل فريقه والذي شهد عودة رمضان صبحي. (طالع التشكيل)

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