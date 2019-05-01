نفى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قيام المدرب السويسري كريستيان جروس بإبلاغ إدارة النادي بعدم تمديد تعاقده.

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أشارت إلى أن جروس قام بإبلاغ الزمالك بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

ولكن في المقابل، قال تيجانا لـFilGoal.com: "ذلك الأمر لم يحدث".

وأضاف "المدرب السويسري اجتمع مؤخرا مع رئيس النادي، وتحدثا عن تجديد التعاقد".

وأشار إلى أن "الزمالك ينافس على أكثر من جبهة وبطولة في الوقت الحالي، البعض يريد ضرب تلك المسيرة".

وفي وقت سابق، أوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن عقد جروس مع الأبيض ينتهي يوم 30 مايو، أو انتهاء الموسم الكروي المصري، أيهما أبعد.

ما يعني أن مع حلول يوم 30 مايو - دون انتهاء الموسم الكروي في مصر - لن يرحل جروس بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك توفر كل سبل الراحة من أجل نجاح جروس في مهمته مع الزمالك.

ومن المتوقع أن يستمر الموسم إلى ما بعد ذلك التاريخ في حال تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي فاز في ذهاب نصف النهائي فيها على النجم الساحلي التونسي 1-0 قبل مواجهة الإياب في سوسة الأحد المقبل.

وفي حال تأهل الزمالك للنهائي، سيلعب مباراتي النهائي يومي 19 و26 مايو، ما يعني عدم إنهائه بطولة الدوري قبل يوم 3 يونيو الذي سيتوقف فيه الدوري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري قد ينتهي قبل مباريات كأس الأمم الإفريقية في حال عدم تأهل الزمالك للدور النهائي للبطولة.

وخاض جروس 29 مباراة محلية مع الزمالك بين الدوري والكأس، فاز في 20 وتعادل 6 وخسر 3، ويحتل فريقه المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 مباراة مثل الزمالك، و4 نقاط مع المتصدر بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر من الثنائي.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع جروس على تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

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