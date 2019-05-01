نفى محمد الحبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قيام المدرب بإبلاغ إدارة النادي برغبته في عدم تمديد تعاقده مع الأبيض.

في المقابل، أكد الحبشي في تصريحات لـFilGoal.com إن هناك ترحيبا متبادلا بالتجديد بين الطرفين.

وقال جروس لـ FilGoal.com: "لا أعرف كيف خرجت مثل هذه التقارير، ولا أرى أي فائدة منها".

وأضاف "بناء على آخر جلسة جمعت بين جروس ورئيس الزمالك، والتي قال فيها إنه عرض التجديد على جروس، يمكن القول إن هناك ترحيبا متبادلا بهذا الأمر".

وأكد "جروس حاليا لا يفكر في فيما هو أبعد من مواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية".

وأكمل "بعدها، جروس يفكر في مشوار الدوري ومنافسة الزمالك عليه، هذا هو الاتفاق بينه وبين إدارة النادي".

وأتم "هذه هي أهداف الزمالك التي يسعى جروس لتحقيقها منذ اليوم الأول لتعاقده مع الزمالك، وبعد تلك الأمور يأتي الحديث حول تمديد التعاقد".

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أشارت إلى أن جروس قام بإبلاغ الزمالك بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

ولكن في المقابل، قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي لـFilGoal.com: "ذلك الأمر لم يحدث". (طالع التفاصيل)

وفي وقت سابق، أوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن عقد جروس مع الأبيض ينتهي يوم 30 مايو، أو انتهاء الموسم الكروي المصري، أيهما أبعد.

ما يعني أن مع حلول يوم 30 مايو - دون انتهاء الموسم الكروي في مصر - لن يرحل جروس بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك توفر كل سبل الراحة من أجل نجاح جروس في مهمته مع الزمالك.

ومن المتوقع أن يستمر الموسم إلى ما بعد ذلك التاريخ في حال تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي فاز في ذهاب نصف النهائي فيها على النجم الساحلي التونسي 1-0 قبل مواجهة الإياب في سوسة الأحد المقبل.

وفي حال تأهل الزمالك للنهائي، سيلعب مباراتي النهائي يومي 19 و26 مايو، ما يعني عدم إنهائه بطولة الدوري قبل يوم 3 يونيو الذي سيتوقف فيه الدوري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري قد ينتهي قبل مباريات كأس الأمم الإفريقية في حال عدم تأهل الزمالك للدور النهائي للبطولة.

وخاض جروس 29 مباراة محلية مع الزمالك بين الدوري والكأس، فاز في 20 وتعادل 6 وخسر 3، ويحتل فريقه المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 مباراة مثل الزمالك، و4 نقاط مع المتصدر بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر من الثنائي.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع جروس على تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

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