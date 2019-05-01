حوار - صلاح يتحدث عن البكاء المتواصل بسبب الإصابة ولقب "الغطاس" ومواجهة ميسي

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن مصلحة فريقه تأتي أمام مصلحته الشخصية، مشيرا إلى أن ترتيب الحمر في جدول الدوري أهم من تسجيل 30 هدفا في الموسم، وذلك في حوار مطول أجراه مع تايلور روكس من "بليتشر ريبورت".

صلاح أجرى حوارا مطولا مع الموقع الأمريكي حول شكل شعره واهتمامه بكرة السلة بجانب منافسة برشلونة بدوري أبطال أوروبا وإصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد خلال الموسم الماضي، كما تحدث أيضا عن مواجهة ليونيل ميسي.

في البداية سألت تايلور صلاح عن شكل شعره فرد قائلا: "مع شعري أشعر أن هذا هو كيف أبدو ولا أريد أن أغير ذلك أبدا".

وسألته بما يصفه ليرد ضاحكا: "مثير".

نشر الحساب الرسمي لليفربول مقطع فيديو لك وأنت تلعب كرة السلة، هل تهتم باللعبة؟

"لم أكن مهتما بكرة السلة، لكن الآن أصبحت مهتما وأشاهدها كثيرا، وأعرف لاعبين".

"أحب ليبرون جيمس كثيرا، وستيفن كيري إنه يسدد من مسافات، وفي الماضي مايكل جوردون".

بعد المستوى الرائع في الموسم الماضي، البعض يقول إن هذا الموسم سيء بالنسبة لك؟

"التوقعات من الناس مرتفعة للغاية، لذا سجلت 40 في الموسم الماضي فهم يرغبون في رؤيتك تسجل 60 في الموسم التالي ثم 90 في الذي يليه، والأمر ليس كذلك أبدا".

"لكن إن سجلت 30 هدفا، وفريقي الثالث أو الرابع في الجدول هل سأكون سعيدا؟ بالطبع لا".

صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم السابق في 52 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخلال الموسم الجاري لعب صلاح في 48 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13 آخرين.

ما ردك على وصف الناس لك بـ"الغطاس" وادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء؟

"لا أعلم، ليس لدي شيء لأقوله، سيكون لدينا حكم الفيديو في الموسم المقبل، وحينما أحصل على ركلة الجزاء سيقولون إنه مخطئ كذلك".

"لكن ليس لدي أي شيء لأقوله حيال ذلك الأمر".

الدوري أهم لليفربول من دوري الأبطال؟

"بالنسبة للمدينة والنادي نعم، الدوري أهم من دوري الأبطال، إنهم يفضلون الدوري كثيرا، لكنني أفضل الفوز بالاثنين، وإن كان علي أن أختار واحدة فقط، فسأضطر للتضحية بدوري الأبطال من أجل الدوري الإنجليزي".

وأردف ضاحكا: "أحب الدوري الإنجليزي كثيرا لكنني أحب دوري الأبطال كذلك، يمكنني أن أضحي من أجل المدينة".

تعرضت لإصابة قوية مع نهاية الموسم الماضي، كيف تعافيت منها على الصعيد النفسي؟

"حينما أفكر بشأن الإصابة، كان الأمر سيئا للغاية، نهائي دوري الأبطال وحلم كبير لك وللمدينة والجماهير، الكل كان يريد الفوز بدوري الأبطال، وفي ذلك الوقت كان سيئا للغاية خاصة حينما تم استبدالي دخلت إلى غرفة الملابس وبكيت كثيرا لأنني شعرت أن دوري الأبطال قد انتهى وكأس العالم كذلك".

"كان ذلك وقتا صعبا علي للغاية في ذلك الوقت".

"أعتقد أن الأمر ما زال يؤلمني حتى الآن، لم نفز، كنا قريبين للغاية من البطولة لكننا لم نفز، أردت اللعب في كأس العالم، إنه حلم، لكنني لم أكن جاهزا، كنت أبكي كل يوم في غرفتي".

"في المباراة الأول لم أكن سأشارك وكنت في الحافلة متجها إلى الملعب وأبكي، ثم دخلت إلى دورة المياه وبكيت كثيرا، كنت أريد أن أبدأ المباراة، وفي نفس الوقت أعرف أنني لست جاهزا للمشاركة، أن يتلاشى كل شيء في لحظة إنه أمر صعب للغاية".

صلاح تعرض للإصابة بعد كرة مشتركة مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ليخرج مصابا من المواجهة ويخسر ليفربول بنتيجة 3-1، كما أنه غاب عن مواجهة أوروجواي ضمن أولى جولات دور المجموعات من كأس العالم والتي خسرتها مصر، قبل أن يشارك ضد روسيا والسعودية والتي خسرت مصر كلاهما بنتيجة 3-1 و2-1 على الترتيب وسجل صلاح الهدفين ليتساوى مع عبد الرحمن فوزي الهداف التاريخي لمصر في البطولة.

هل تحدثت إلى راموس؟

"لم أتحدث إلى سيرخيو راموس، وبالنسبة لي الأمر قد انتهى، لا أتحدث عنه الآن، أنا أتحدث فقط عن الإصابة، وكيف كان الأمر مؤلما وهذا هو كل شيء".

ماذا عن مواجهة برشلونة؟

"مباراة برشلونة أمر كبير جدا للغاية، أن تلعب في مواجهة مثل تلك، أن تواجه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نحن الفريق الوحيد الموجود في نصف النهائي الآن من الموسم الماضي، بالنسبة لي كلاعب وكفريق لأن هذا يظهر كيف نتطور".

ومواجهة ليونيل ميسي؟

"مواجهة ميسي أمر رائع، معظم الناس يطلقون عليه لقب أفضل لاعب على الإطلاق، في نصف النهائي سيكون ذلك أمرا جديدا للغاية ومشوق جدا بالنسبة لي وللفريق، إنه أمر رائع".

ليفربول يستعد لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو يوم الأربعاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

هل يمكنك اختيار تشكيل ليفربول المثالي قبل مواجهة برشلونة؟

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