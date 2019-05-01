تشكيل الأهلي – عودة السولية ورمضان صبحي أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 17:39

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد - رمضان صبحي

دفع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بعمرو السولية ورمضان صبحي في تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب المكس.

وكان رمضان والسولية غابا عن التشكيل الأساسي للقاء الأهلي السابق أمام المصري والذي فاز به الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

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وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أحمد فتحي

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- صالح جمعة- رمضان صبحي- جيرالدو

في الهجوم: وليد أزارو

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر وللفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل.

أما طلائع الجيش يحتل المركز الـ13 برصيد 34 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

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