ميسي أمام ليفربول.. 180 دقيقة دون أهداف وقائمة خاصة فشل أمامها

يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة فريق إنجليزي للمرة الثالثة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد مواجهتي توتنام بدور المجموعات ومانشستر يونايتد بدور ربع النهائي والتي نجح خلالهما في هز الشباك.

قائد برشلونة الحالي لعب سابقا أمام ليفربول مباراتين وفشل خلالهما في هز شباك الريدز، لتصبح شباك ليفربول صادمة أمامه منذ ما يقارب 12 عاما.

وخاض ميسي 32 مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام الأندية الإنجليزي ونجح في تسجيل 24 هدفا.

ويعد أرسنال الأكثر تلقيا للأهداف من ميسي برصيد 9 بشكل عام في دوري أبطال أوروبا والأندية الإنجليزية بشكل خاص.

كما سجل في شباك مانشستر سيتي 6 أهداف، 4 في مانشستر يونايتد منها 2 في النسخة الحالية، 3 في شباك تشيلسي جاءت في 10 مباريات، 2 أمام توتنام جاءا في دور المجموعات.

والتقى ميسي مع ليفربول في مواجهتين لم يستطع فيهما هز شباك الحارس الإسباني بيبي رينا في موسم 2006-07 بثمن نهائي الأبطال، ولعب المباراتان بشكل كامل.

لقاء الذهاب انتهى بخسارة برشلونة بنتيجة 2-1 في ملعب كامب نو، ورغم الفوز إيابا في أنفليد بهدف نظيف، خطف ليفربول بطاقة التأهل وأكمل مشواره نحو النهائي، للبطولة التي تُوج بها ميلان الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه.

وينضم ليفربول لقائمة مكونة من 6 فرق، فشل ميسي في هز شباكها أوروبيا، وهي أتلتيكو مدريد الإسباني، روبن كازان الروسي، إنتر الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، أودينيزي الإيطالي.

وبشكل عام فشل ميسي في هز شباك خيريز ومورسيا وقادش وجارمنات في إسبانيا، والسد القطري أثناء المواجهة التي جمعت الفريقين بكأس العالم للأندية 2011.

ويمتلك الأرجنتيني البالغ 32 عاما فرصة زيادة رصيده التهديفي والابتعاد في صدارة ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 10 وصنع 3 حتى الآن خلال 8 مباريات.

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